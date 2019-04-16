【“一带一路” 央企逐梦】师徒共同谱写“一带一路”上中缅“胞波”情（组图）

中国师傅孟凡瑾向缅甸徒弟佐列介绍设备（摄影 洪荃诠）

国际在线报道（中国国际广播电台记者洪荃诠 高佳义）：2015年7月，26岁的佐列离开家乡，独自一人来到缅甸若开邦皎漂马德岛，从此便加入了中缅油气管道项目这个大家庭。在马德岛上，他不仅结识了很多来自中缅各地的同事，还与自己的中国师傅结下了深厚的师徒之情。

作为中缅油气管道的起点，皎漂马德岛的安全平稳运行对整个项目来说尤为重要。为此，马德岛上专门设立了应急抢修中心，配备了一支高水平专业化的抢修队伍，缅籍员工佐列就是这个队伍中的一员。四年前，刚到这里工作的佐列还只能完成一些普通的焊接工作，直到两年前，他认识了自己的中国师傅孟凡瑾，在师傅的传授下，他的焊接技术得到了很大提高。他说：“现在我已经熟练地掌握焊接这门技术了，这都得归功于我的师傅孟凡瑾给予的正确指导，他待我像亲人一样，我能有现在的水平都得感谢师傅。”

孟凡瑾来自中国黑龙江，2017年他来到马德岛抢修中心工作，第一次见到了佐列，他对这个缅甸徒弟的印象非常深刻，觉得佐列这个小伙子不仅人长得帅气，还透着一股聪明劲儿。佐列不仅聪明，还特别勤奋好学，孟凡瑾回忆道，刚开始教佐列焊接技术的时候，他还不是很熟悉，有一次不小心烫伤了自己的手，这让作为师傅的孟凡瑾倍感心疼，亲自给佐列抹了药。同时，他也被徒弟的刻苦认真所感动，孟凡瑾说：“我问他疼不疼，他说不疼，我印象特别深刻，我也挺感动，他不怕苦不怕累，因为焊接这个工种比较苦比较累，你没有自身的毅力是学不成的。”

经过两年的相处，师徒俩的感情越来越深，就像家人一样。不过起初，由于师徒两人来自天南地北，语言不通，生活和工作习惯也不尽相同，这曾给师徒俩造成了不少困扰。聪明的徒弟有时会有自己的想法，并没有完全按照师傅的指导来进行操作，师傅对此难免会恼火，但还是一遍又一遍地给他做示范，最终佐列也明白了师傅的良苦用心。他说：“有时候我还比较固执，会按照自己认为对的方式去做。记得有一次，我正在用自己的方法在焊接，师傅告诉我不能这样焊，那是错的，但是一开始我不接受，他就亲自给我做了示范，我这才明白正确的焊接方式应该是什么样的。”

正所谓严师出高徒，经过中国师傅的悉心教导，原本只会普通焊接的佐列，现在已经掌握了焊接高压管道的技能。勤奋好学的佐列不仅在焊接学习方面十分刻苦，还积极地尝试学习钳工、电工等维修技能。2017年，佐列被评为中缅油气管道项目年度优秀缅籍员工，作为师傅的孟凡瑾也真心为他感到骄傲，他说：“他因为工作中的种种表现，得到了领导的认可，被选为优秀员工，也送他们去中国学习交流，我们为他感到高兴。我衷心地希望他能把我身上所有的焊接技术都学会，我也很愿意把我所有的焊接技术都传授给他。”

在中缅油气管道项目中，缅籍员工的用工量达到70%，这里有很多像孟凡瑾和佐列这样的师徒，日复一日的朝夕相处，让他们之间不仅有师徒之情，还有友情和亲情。他们一同奋斗在“一带一路”沿线，用行动谱写了一段又一段平凡却感人的中缅“胞波”友谊。

孟凡瑾教授佐列焊接技术（摄影 洪荃诠）

孟凡瑾和佐列一同检查设备（摄影 洪荃诠）

结束一天工作的师徒俩在一起聊天谈心（摄影 洪荃诠）

师徒俩下班后一同打球（摄影 洪荃诠）

(责编：白宇)