安永：多国共建一带一路 第三方市场合作有望三赢

人民网北京4月16日电 （吕骞）第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开在即，安永会计师事务所16日发布“一带一路”报告表示，中国积极倡导“第三方市场合作”，成为推动“一带一路”建设的重要举措，强化了国际合作示范，并实现了“一带一路”倡议秉持的共商、共建、共享原则。

商务部年初发布的数据显示，2018年，中企在“一带一路”沿线国家的经贸合作进一步深化：实现非金融类直接投资156.4亿美元，同比增长8.9%；对外承包工程完成营业额达893.3亿美元，同比增长4.4%；进出口总额达1.3万亿美元，同比增长16.3%。

对此，安永中国海外投资业务部全球主管、“一带一路”主管周昭媚表示，“一带一路”倡议经过五年的实践，不仅得到了全球积极响应和广泛参与，落地了一系列重大项目，也体现了中国致力于加强国际合作的切实行动力和决心。

安永报告显示，多国共建“一带一路”，开启了“五通”建设新征程。政策沟通方面，深化细化政策沟通促进“一带一路”走深走实；贸易畅通方面，贸易发展平台推动贸易自由化和便利化；设施联通方面，复合型基础设施网络正逐步成型；资金融通方面，多元化融资体系为“一带一路”添动力；民心相通方面，民间合作人文交流不断深化。

“一带一路”的第三方市场合作是中国为解决国际产能合作提出的方案，将中国的产能优势和发达国家先进的科学技术，以及发展中国家的发展需求有效结合在一起，优化全球资源配置效率。

“这一模式有望达到三赢效果，一则帮助中国扩展国际市场，二则有利于发达国家寻找新的经济增长点，三则促进发展中国家的工业化和经济发展。”周昭媚表示。

安永“一带一路”投资并购服务主管朱亚明也表示，在‘一带一路’倡议框架下的第三方市场合作应以商业原则为基础开拓发展，以三方共赢为前提：做到尊重市场规则、维护公平的竞争环境、坚持经济可持续发展的原则。

他预计，“一带一路”第三方市场合作将成为拉动中国与发达国家经贸关系深化升级的新动力。

(责编：白宇)