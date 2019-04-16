张国清：诚邀海内外朋友相聚活力天津

天津市市长张国清进行推介（贾文婷 摄）

人民网北京4月16日电 4月16日，主题为“新时代的中国：活力天津 走向世界”的外交部天津全球推介活动举行。天津市市长张国清出席活动并对天津市进行推介。

讲话全文如下：

尊敬的王毅国务委员兼外交部长、齐玉书记，尊敬的各国驻华使节、驻华机构代表，企业和媒体朋友，女士们、先生们、朋友们：

非常欢迎大家出席外交部天津全球推介活动，感谢王毅国务委员兼外交部长的精彩致辞。下面，我接着鸿忠书记的讲话，继续为大家介绍天津。

如果您从北京乘坐高铁，只需30分钟，就可以到达一座拥有1560万人口的直辖市，这就是天津。

天津正面临着千载难逢的历史性机遇。习近平总书记亲自谋划推动的京津冀协同发展重大国家战略，是推进区域协调发展和打造新的经济增长极的战略之举。天津东临渤海、北依燕山，背靠北京、毗邻河北，是首都和雄安新区的“海上门户”，是京津冀协同发展的重要一域，服务其中、参与其中、受益其中。“一带一路”倡议是推动构建人类命运共同体的伟大实践，是一条合作之路、希望之路、共赢之路。天津位于太平洋西岸，面向东北亚和亚太经济圈，是中国参与区域经济合作和经济全球化的重要窗口，是“一带一路”海陆交汇点，具有重要的战略地位和支点作用。

天津是一座现代化国际港口之城。天津港建成了30万吨级人工深水复式航道，拥有三条亚欧大陆桥过境通道以及大陆桥最短的东端起点，可以接卸所有进出渤海湾的大型船舶，对外通达180多个国家和地区的500多个港口，集装箱航线覆盖全球主要港口，对内辐射腹地广阔，建设了25个内陆“无水港”，是京津冀、华北及西北地区最便捷的出海口，国际邮轮母港可以停靠世界最大的邮轮，港口货物吞吐量达到5.08亿吨，集装箱吞吐量超过1600万标准箱。天津正在按照习近平主席视察天津港口时的重要要求，打造世界一流的绿色港口、智慧港口。

天津是一座交通枢纽之城。现代化交通网络纵横交错、四通八达，是连接国内外、联系南北方、沟通东西部的重要枢纽。天津的铁路路网密度居全国首位，客运铁路形成津秦津保高铁为横向、京津京沪高铁为纵向的“十字”型布局；京津城际、京沪高铁、京滨城际、天津至北京大兴国际机场联络线4条高铁通道联通京津双城的格局正在形成，为谱写社会主义现代化京津“双城记”创造了良好交通条件。天津的高速公路路网密度居全国第二位，北京至华东方向的京沪高速、北京至东北方向的京哈高速、东北与华东地区之间的高速公路、环绕渤海湾的沿海高速公路等通道，在天津实现交汇联通。天津滨海国际机场扩建后将形成7000万人次的旅客吞吐能力，将成为区域枢纽机场和中国国际航空物流中心。

天津是一座开放包容之城。作为我国最早的沿海开放城市之一，长期以来领开放风气之先。拥有国家自贸试验区、国家自主创新示范区、国家级滨海新区，以及天津经济技术开发区、滨海高新区、空港经济区、东疆保税港区、中新天津生态城等高水平的功能区和海关特殊监管区，天津是中国特殊经济区域形态最齐全的城市之一，在津外商投资企业达到1.4万家、累计实际利用外资已经超过1771亿美元、世界500强企业达到249家，是外商投资的重要聚集地和回报率最高的地区之一。天津的国际友好城市遍布49个国家的89个地区，是世界智能大会、中国国际矿业大会的永久举办地，夏季达沃斯论坛永久举办城市之一。我们始终把投资者作为最尊贵的客人，致力于打造办事方便、法治良好、成本竞争力强、生态宜居的一流营商环境。去年底发布的《中国城市营商环境报告2018》，天津政务环境位居全国第三，营商环境综合排名位居中国前列。

天津是一座高端产业集聚之城。作为中国近代工业重要发祥地，天津拥有完整的七大工业体系。航空航天形成了以大飞机、直升机、无人机、大火箭、卫星为一体的产业格局；装备制造形成了海洋工程设备、高档数控机床、高技术船舶、电力设备等产业集群；石油化工形成了原油加工、乙烯合成材料、化工新材料和精细化工综合产业体系；汽车工业形成了设计研发、整车制造、零部件配套、试验检测等完善的产业体系；智能科技形成了以“天河一号”超算、曙光计算机、飞腾CPU、“银河麒麟”操作系统等为代表的自主安全可控产业链；生物医药形成了化学药、中药、生物制药、医疗器械为一体的完整产业链；新能源、新材料具备了从基础研究、应用研究到产业化的全链条研发生产能力。天津始终注重金融创新，不断增强服务实体经济发展的能力，融资租赁资产总量占中国四分之一，飞机、国际航运船舶和海工平台等跨境租赁业务总量均占全国80%以上，正在加快建设金融创新运营示范区。

天津是一座科教资源雄厚之城。拥有众多国家和部委级实验室、工程技术研究中心、企业技术中心，国家级院所和国内高水平研发机构总数超过170家，“天河三号”百亿亿次超级计算机、国家合成生物技术创新中心、国家级基础软件创新中心、现代中药国家重点实验室、中科曙光国家先进计算产业创新中心等一批国家级创新平台，已经或正在落户。天津拥有高等院校56所，基础教育始终走在中国前列，天津人均受教育年限已经超过15年。天津是中国唯一的国家现代职业教育改革创新示范区，首创的“鲁班工坊”，以中国古代杰出工匠和发明家鲁班冠名，已成为传播工匠精神、培育高技能人才、与世界各国分享优秀职业教育成果的重要载体，目前已在泰国、英国、印度、印尼、巴基斯坦、柬埔寨、葡萄牙、吉布提8个国家设立了“鲁班工坊”，正在与十几个国家洽谈建设“鲁班工坊”，受到合作国人民普遍欢迎。天津成功举办第十三届全国运动会和中俄青少年冰球友谊赛，天津女排连续十一次勇夺全国联赛冠军。

天津是一座历史文化名城。设卫筑城600多年以来，承担着拱卫京师的重任。特别是中国近代历史上的许多重大事件，都与这座城市有关，有近代百年看天津的说法。海河两岸风光秀丽，近代史迹、名人故居、风貌建筑鳞次栉比，完整地保存着877座历史风貌建筑，被世界称为“万国建筑博览会”，中西合璧、古今交融的城市风貌魅力独特。我们拥有国家级非物质文化遗产33个，被誉为京剧大码头、北方曲艺之乡，老字号企业数量位居全国前列。

天津是一座生态宜居之城。拥有山、河、湖、海、湿地等丰富的生态资源。天津的湿地总面积占全市国土面积的17.1%，七里海、北大港、团泊、大黄堡等875平方公里湿地，被誉为“华北之肾”；天津在中心城区和滨海新区之间，规划建设736平方公里的绿色生态屏障，营造大绿野趣、郁郁葱葱、鸟语花香、生机盎然的都市田园风光，我们用相当于天津中心城区2倍的面积，为京津冀地区再造一叶“城市绿肺”。

当前，天津正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实京津冀协同发展重大国家战略，积极融入“一带一路”建设，坚定不移推进高质量发展，一个创新发展、开放包容、生态宜居、民主法治、文明幸福的现代化天津正在走向世界。我们愿与各国朋友一道共享天津发展机遇，诚挚欢迎国内外各界朋友都来天津兴业创业、共赢发展。

各位朋友：5月16日，天津将举办第三届世界智能大会，我们致力于搭建引领智能时代，具有全球影响力，集智能会、展、赛和智能体验“四位一体”的国际化平台，持续打造智能科技领域最具权威、最具品质、最具规格的全球盛会，真诚邀请在座的各位朋友5月16日莅临天津。期待与海内外朋友，相聚活力天津，共创美好未来！谢谢大家。

(责编：刘叶婷、杨牧)