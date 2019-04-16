李鸿忠：新时代的天津正焕发蓬勃生机

中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠致辞（贾文婷 摄）

人民网北京4月16日电 4月16日，主题为“新时代的中国：活力天津 走向世界”的外交部天津全球推介活动举行。中共中央政治局委员、天津市委书记李鸿忠出席活动并致辞。

致辞全文如下：

尊敬的王毅国务委员兼外交部长，尊敬的各国驻华使节、驻华机构代表、企业和媒体朋友，女士们、先生们、朋友们：

很高兴与各位朋友欢聚一堂，话友谊、谈合作、谋发展，共飨蓝厅里的“天津时刻”。在此，我谨代表中共天津市委、天津市人民政府和1560万天津人民，对各位嘉宾的莅临表示热烈欢迎，对王毅国务委员兼外长热情洋溢的致辞和外交部的大力支持表示衷心感谢。借这个宝贵的机会，我愿与各位朋友分享天津的美丽、天津的故事、天津的发展机遇。

天津位于渤海之滨、海河之畔，地处“九河下梢”，宛如渤海明珠，山河湖海湿地一应俱全，海岸线153公里，美丽的海河穿城而过，七里海、大黄堡、北大港、团泊等湿地镶嵌在这片美丽土地上，风景如画的北部蓟州山区素有“京津后花园”之美誉。天津文化底蕴厚重，是一个崇尚创新、开放包容的城市，有着悠久的商业文化和航运文化，近代以来成为中国工业文明的先驱城市，是当时中国北方最大的外贸口岸、工商业中心和金融中心，创造了近代中国第一所大学、第一家公立医院、第一辆有轨电车、第一家机器铸币厂、第一个邮政局、第一个电报局等“百个第一”以上，素有“近百年看天津”之说。中华人民共和国成立后天津建立了门类齐全的工业体系，成为中国北方重要的工业基地。改革开放以后，天津成为中国首批沿海开放城市，滨海新区开发开放纳入国家战略。今年是新中国成立70周年，70年来天津经济社会发展取得巨大成就，城乡面貌和人民生活发生翻天覆地的变化。

中国共产党第十八次全国代表大会以来，习近平总书记带领中国人民进入新时代，天津的改革发展也踏上了新征程，展现出蓬勃生机和活力。

——新时代的天津，发展与时势同行。新时代是高质量发展的时代，也是区域协调发展的时代。习近平总书记亲自谋划推动京津冀协同发展战略，6年时间里4次到天津视察，为天津发展注入强大动力，提供了千载难逢的发展机遇。从中国经济版图上看，粤港澳、长三角、京津冀构成中国“三大经济圈”、“三大城市群”。天津作为京津冀城市群的中心之一，作为全国先进制造研发基地、北方国际航运核心区、金融改革创新示范区、改革开放先行区，地位更加凸显、角色更加重要、发展空间更加广阔。天津将在习近平总书记要求的创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念指引下，坚定不移走高质量发展之路，与时代同行，与国家共进。

——新时代的天津，优势为未来赋能。天津因港而立、借港而兴，天津港作为中国北方最大的综合性港口、世界等级最高的人工深水港，可以满足国际上最先进的集装箱船进出港口，是京津冀的最佳出海口，也是中国对外开放的桥头堡，正向世界一流绿色港口、智慧港口迈进。天津投资环境优越、富有创新活力，重商亲商暖商，全力推动中国（天津）自由贸易试验区制度创新，着力打造法治化、国际化、便利化营商环境。天津坚持实业立市、制造业强市，天津毗邻首都北京，科技创新资源富集，制造业实力雄厚，智能科技产业发展势头强劲，一个互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的“天津智港”正在向我们走来。

——新时代的天津，开放与伙伴共赢。当今世界正在经历百年未有之大变局，和平与发展仍是时代潮流，开放合作是人类社会不断进步的时代要求。习近平总书记倡导的“一带一路”倡议，为沿线各国架起了政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通的桥梁，也为天津走向世界参与国际合作、谋求共同发展搭起广阔的舞台。我们将把改革开放先行区作为天津城市的第一定位，持续扩大对外开放，深入融入“一带一路”建设，努力实现“天津机遇世界用，世界舞台天津用”。我们将秉持人类命运共同体理念，加强与世界各国在产业、经贸、科技、教育、文化、旅游、人才等领域的交流合作，充分发挥天津达沃斯论坛、世界智能大会、中国国际矿业大会等平台作用，为合作伙伴提供周到精准的服务，相信天津一定会让大家回报丰厚、收获满满。

女士们、先生们、朋友们！ 天津，在中国古代意指“天子的渡口”，也称“津门”。有一句古诗叫“津门极望气蒙蒙，泛地浮天海势东。”这句古诗的意思是天津经天纬地、凭津向海的气势。从津门古渡，我们扬帆五洲四海；在活力智港，我们诚邀八方宾客。让我们携起手来，共同分享天津机遇，共同书写新时代合作发展、合作互利共赢的新篇章。

谢谢大家！

(责编：刘叶婷、杨牧)