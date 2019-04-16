王毅出席外交部天津全球推介活动并致辞

国务委员兼外交部长王毅致辞（贾文婷 摄）

人民网北京4月16日电 4月16日，主题为“新时代的中国：活力天津 走向世界”的外交部天津全球推介活动举行。国务委员兼外交部长王毅出席活动并致辞。

致辞全文如下：

尊敬的李鸿忠书记、张国清市长、各位使节、各位嘉宾，各位媒体朋友们，大家下午好！ 很高兴与大家再次相聚在蓝厅。今天的主角已经登场，那就是著名的天津，古时曾被称为“天子的渡口”。首先，我对李鸿忠书记、张国清市长和各位新老朋友的到来表示热烈的欢迎！

外交部在蓝厅举办全球推介，我们是要向世界介绍中国，介绍中国中西部的省区市，为这些地方打开一扇通往世界的窗口。去年以来，随着中国的发展进入新时代，我们又与时俱进，推出了这一活动的“增强版”，以更好地服务于中国的高质量发展。我们分别向各国推介了作为开创智能城市先河的河北雄安新区以及率先进行新旧动能转换的山东省。而今天，我们向大家隆重推介的，则是中国四大直辖市之一的天津。

外交部在蓝厅举办全球推介，我们是要向世界介绍中国，介绍中国中西部的省区市，为这些地方打开一扇通往世界的窗口。去年以来，随着中国的发展进入新时代，我们又与时俱进，推出了这一活动的“增强版”，以更好地服务于中国的高质量发展。我们分别向各国推介了作为开创智能城市先河的河北雄安新区以及率先进行新旧动能转换的山东省。而今天，我们向大家隆重推介的，则是中国四大直辖市之一的天津。

习近平主席提出“一带一路”倡议之后，天津又迎来了新的重要的发展机遇。作为“一带一路”建设的海陆交汇点，作为新亚欧大陆桥经济走廊的重要节点，天津又一次站在了新一轮改革开放的最前沿。大家对天津的故事或许并不陌生，但今天我们更希望把天津的未来介绍、展现给大家。

各位朋友，春天是充满活力和希望的季节，2019年中国外交的大幕已经全面拉开。习近平主席成功访问欧洲三国，坚定维护多边主义，引领全球治理变革，推动共建“一带一路”，为中欧全面战略伙伴关系发展指明了方向。李克强总理也刚刚成功访欧，中国与欧盟发表了具有实质意义的联合声明，深化和拓展了双方的战略共识，也为世界经济的增长注入了正能量。

下周，我们将在北京举办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，这将是中国今年最为重要的主场外交，也将是一次全球瞩目的国际盛会。我们将坚持共商共建共享原则，以互利共赢为指引，以互联互通为主线，推动共建“一带一路”，实现高质量发展，从而携手构建开放型世界经济，为国际经济合作开辟更广阔空间，为全球的发展繁荣提供更强劲的动力。

开放与合作是不可逆转的时代潮流，也是中国发展的持续动力。当前，中国改革的举措不断落地，中国开放的大门必将越开越大，中国发展创造的机遇必将越来越多，中国与世界的合作共赢之路也必将越走越宽。

天津与北京近在咫尺，欢迎各位使节乘坐高铁来一场说走就走的旅行，去感受天津令人难忘的活力魅力，去分享天津充满机遇的发展前景。

(责编：刘叶婷、杨牧)