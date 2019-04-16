巴黎圣母院火情已得到有效控制

法国消防部门16日凌晨3时30分左右公布了巴黎圣母院大火救援的最新进展，称火情已“全部得到有效控制，并已部分扑灭”。

当天早上7时，法国内政部国务秘书洛朗·努内兹向媒体表示，目前，巴黎圣母院火情已排除危险。法国建筑师和专家将召开会议，研究确定巴黎圣母院主体是否稳定，消防员是否能从建筑内部继续实施救援行动。

他强调，“大火还没有完全扑灭，还存在一些火源，且大火扑灭需要长时间冷却降温”。

此前，巴黎圣母院、法国文化部和救援人员一起努力抢救圣母院内的文物。救援人员解释了为何不采用森林灭火飞机的方式灭火，主要是怕高空放水会毁坏建筑。

巴黎检察机关15日晚说，正着手调查这场大火的原因。多名警方消息人士说，初步推断火灾是意外。

15日18时左右，巴黎圣母院突发火灾。随后数小时内，大约400名消防队员动用数十辆消防车及大量灭火设备救火。截至目前，一名消防人员在扑救大火时受重伤。

火灾发生时，巴黎圣母院正处于维修施工之中。巴黎市长安妮·伊达尔戈介绍，由于维修施工，巴黎圣母院内部分艺术品早就被转移走，得以躲过此劫。

法国总统马克龙15日晚在巴黎圣母院火灾现场表示，将重建被大火严重损毁的巴黎圣母院。马克龙说，他计划尽快在全世界发起募捐，呼吁全球有识之士共同参与重建巴黎圣母院的工作。

法国亿万富翁弗朗索瓦—亨利·皮诺表示，将出资1亿欧元（约合7.6亿元人民币）帮助重建巴黎圣母院。

巴黎圣母院位于巴黎市中心塞纳河畔，始建于1163年，1345年完工，是法国最具代表性的文物古迹之一，被联合国教科文组织列入世界遗产名录。（记者 陈晨）

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