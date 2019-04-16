盘古智库举行一带一路研究新书发布会

人民网北京4月16日电 4月15日，在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕，《“一带一路”节点国家态度研究：下一个黄金时代》新书发布会在盘古智库举办。

本次新书发布会由盘古智库副秘书长王岳主持。盘古智库理事长易鹏，盘古智库特约高级策略研究员、中国青年出版总社社长皮钧，盘古智库学术委员、中证焦桐基金首席顾问许维鸿等多位盘古智库的高级研究员、学术委员、研究员参加了发布会。

《“一带一路”节点国家态度研究：下一个黄金时代》课题组组长、主编，盘古智库理事长易鹏对各界参与新书发布会表示感谢。他在致辞中指出，盘古智库参与首届“一带一路”国际合作高峰论坛时，在与沿线国家相关代表的交流过程中产生了许多思考，在此基础上盘古智库组织调研组对八个“一带一路”沿线国家进行了实地调研并撰写课题。他强调，智库对“一带一路”的建设要积极发挥作用，不断参与到“一带一路”更深层次的研究中去，从更细致的方面助力项目的可持续发展。他认为，需要不断提高“一带一路”研究质量，提供更多智库研究成果的助力支持。

该书主编、盘古智库特约高级策略研究员、中国青年出版社总社党委书记、社长皮钧在致辞中从三个方面总结了这本书的重要价值。其一是关于盘古智库出版这本书的前提，该书选择各节点国家的态度进行研究，有助于走进各国人民的精神世界；其二是关于中国青年出版社出版本书的契机， “一带一路”倡议是一个事关国家长远发展的重大战略，向年轻人讲清讲透，使他们有所理解、有所感知，是我们的重要任务；最后是任何一个可持续发展的事物都需要有一个现代化的分析表达框架。现代社会使得跨国家、文化、民族和宗教的交流变得更加立体和全面，因此，智库通过何种方式将已经产生的思想成果以当代人可接受的方式分析表达出来，是摆在每个人面前的课题。这本书的出版，表明我们已经迈出了坚实的一步。

发布会上，该书的课题组代表分别对书中涉及到的白俄罗斯、土耳其、印度和韩国等部分内容进行了介绍。在媒体交流环节，各媒体就该书的写作契机、即将举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、中意经贸合作、白俄罗斯产业状况等问题进行了提问，与会专家一一解答。（谭晓祺）

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