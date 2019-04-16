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圣彼得堡举办第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛

2019年04月16日14:28  来源：新华网
 

第18届“汉语桥”世界大学生中文比赛圣彼得堡赛区比赛近日在圣彼得堡大学举行，来自圣彼得堡7名优秀的选手参加了比赛。

本届比赛主题为“天下一家”。比赛分为自拟题目演讲、中华才艺表演和知识问答三个环节。设一、二、三等奖和最佳口才、最佳表演奖。

选手们在演讲环节中讲述了与汉语结缘的故事。才艺展示中舞蹈、绕口令、京剧表演精彩纷呈。

最终来自俄罗斯国立高等经济研究大学东方学院的叶连娜·菲利波娃获得了比赛第一名。

比赛由圣彼得堡总领馆和圣彼得堡大学孔子学院共同主办。中国驻圣彼得堡副总领事张卫和中俄学生共同观看了比赛。

2019年起，汉语将纳入俄罗斯全国统考外语科目。近年来，俄罗斯学习汉语学生数量大幅增长。（记者 鲁金博）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)
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