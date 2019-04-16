专访：“一带一路”推动巴中关系向纵深发展——访巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声

“巴西新政府的经济发展计划与中国提出的‘一带一路’倡议，两者的宗旨高度一致，完全可以进行深入对接，从而推动巴中关系向纵深发展。”巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声近日在里约热内卢接受新华社记者采访时如是说。

夏华声说，“一带一路”倡议已经得到100多个国家和国际组织的积极响应。“一带一路”虽然由中国提出，但为世界所共享。目前，许多项目已经开展，惠及沿线各国。“一带一路”已经发展成为重要的国际合作平台，有助于打造人类命运共同体。

他说，中国有句话“要想富，先修路”，“一带一路”框架内的许多项目都聚焦基础设施建设，可以帮助创造一个更加良好的营商环境，降低区域内的物流成本，提升所覆盖人口的生活水平，让更多发展中国家和地区民众能够享受到全球化带来的生活便利，是一项功在长远的伟大事业。

巴西和中国虽然相距遥远，但是两国之间经贸往来已经越来越密切。中国连续十年成为巴西最大贸易伙伴，去年两国贸易额突破千亿美元。同时，中国也是巴西增长最快的投资来源地之一，在巴西投资存量接近700亿美元，有力地支持了巴西的经济发展。

巴西以开放的姿态对待中国提出的“一带一路”倡议。夏华声说，巴西新政府提出以投资拉动发展，鼓励开展基础设施建设，这些计划完全可以与“一带一路”倡议进行深入对接，从而推动巴中关系走向纵深发展。

他说，巴西是一个开放的经济体，新政府希望市场能够在资源配置上发挥重要作用。在巴西经济发展过程中，中国企业可以发挥重要的助力作用。许多中国企业已经成功实现了本地化，创造了大量的就业机会，与巴西本土企业一起共同推动巴西经济和社会发展。

夏华声介绍说，近年来，巴西智库和学界高度关注“一带一路”倡议，有不少高校和研究中心都在深入研究中国以及中国提出的有关全球治理的主张。瓦加斯基金会法律系前两年成立了巴西－中国研究中心，由曾在华工作和生活多年的埃万德罗·卡瓦略教授担任主任。

作为华裔，夏华声本人也高度关注中国经济和金融问题。“除了经常在报纸和网站上发表有关中国问题的看法之外，我也在进行一个有关中国跨国企业在巴西乃至在拉美地区发展的研究。我尤其关注中企本地化发展状况，希望我的研究能够帮助中资企业更好地在巴西实现发展。”他说。（记者陈威华 赵焱）

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