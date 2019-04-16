巴西研究显示空气污染会阻碍树木生长

巴西圣保罗大学生物科学研究所近日公布的一项研究发现，空气污染会对树木生长造成不利影响，进而影响树木发挥环境调节功能。

研究人员对在圣保罗毛阿地区的41棵蔷薇木进行了分析。这些树木生长的地方包括居民区、商业区和工业中心。在由炼油厂、水泥厂和化肥厂组成的工业中心，经常有许多轿车和卡车经过。研究人员使用一个类似钻头的工具采集了蔷薇木的树皮和年轮样本，并对年轮的化学成分及尺寸进行了分析。他们还检测了树木在生长期接触的各种化学成分并分析了这些化学成分对树木生长造成的影响。

负责该项目的圣保罗大学生物科学研究所教授马科斯·巴克里奇指出，如果年轮又大又宽，就表明树木在这些年间生长得好；相反，如果年轮又小又窄，就表明树木在这些年间生长得不好。通过与最近20年的空气污染数据进行对比，研究人员发现，树木长得不好的年份正好是空气污染较重的年份，而在长得好的年份，空气污染程度则较低。

巴克里奇表示，树木能为城市带来很多益处，例如降低气温、增加水蒸气、调节雨水径流以及过滤污染物。但重金属和颗粒物污染对树木的生长产生了不利影响，“这些物质在树叶的气孔里沉淀下来，会减弱树木的呼吸作用”。（记者 宫若涵）

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