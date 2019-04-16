巴布亚新几内亚“中国城”开工

莫尔兹比港消息：由华人企业投资兴建的巴布亚新几内亚最大综合建设项目“中国城”开工仪式15日在首都莫尔兹比港举行，巴新总理奥尼尔和中国驻巴新大使薛冰出席。

奥尼尔表示，“中国城”项目的开工标志着两国在投资领域的合作水平得到进一步提升，他和巴新政府鼓励并欢迎更多的中资企业赴巴新投资兴业，在“一带一路”倡议的框架下，为两国友好务实合作做出更大贡献。

2018年5月，巴新正式加入亚洲基础设施投资银行，并成为太平洋岛国地区首个与中方签署“一带一路”建设谅解备忘录的国家。

奥尼尔表示，他即将率团赴华参加第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，这势必为巴新带来更多机遇。

薛冰表示，希望巴新“中国城”投资者高质量、高效率进行项目规划建造，切实履行社会责任，将这一项目打造成中巴新友谊的新象征。

“中国城”项目位于莫尔兹比港核心区，总建筑面积约27万平方米，涵盖美食中心、家居建材、商务办公、高档住宅、休闲娱乐等多功能形态，以及双语幼儿园、大型超市、游泳池等配套设施，建成后将成为巴新最大的综合建设项目。（陈宇）

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