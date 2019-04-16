中国驻泰国宋卡总领事马凤春举行到任招待会

中国驻泰国宋卡总领事马凤春到任招待会日前在泰国南部宋卡王子大学国际会议中心举行。泰国政府等相关机关代表、有关国家使节及华人华侨、中资机构、汉语志愿者教师、留学生代表等近千人出席。马凤春发表致辞表示，作为第十任中华人民共和国驻宋卡总领事，深感使命光荣、责任重大，也充满信心。对于中泰关系特别是泰南地区与中国的友好合作有“高、大、上”的三点体会和感想。

他说，“高”，即发展中泰关系特别是泰南地区与中国的友好合作，必须坚持“高”统领，即高举和平、发展、合作、共赢旗帜，坚持推动构建人类命运共同体。 “大”，即发展中泰关系特别是泰南地区与中国的友好合作，需要我们融入“大”格局，即在 “一带一路”倡议框架下，进一步挖掘互联互通、数字经济、资金融通等领域合作潜力。而 “上”，即希望带领总领馆全体同事与大家一道，推动中泰友好“上”新的台阶。

宋卡府府尹威拉楠、泰国第二舰队司令初廷通中将、洛坤府府尹针叻、合艾侨团联合会主席张俊贵等嘉宾分别致辞。他们一致表示，热烈欢迎马凤春总领事履新，盛赞新中国成立70年来取得了令人瞩目的发展成就，希望以共建“一带一路”为契机，密切与总领馆交流合作，共同推动双方务实合作和人文交流，更好造福两国人民。（记者 杨舟）

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