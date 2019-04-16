专访：“一带一路”将显现出越来越强的生命力——访国际电联秘书长赵厚麟

国际电信联盟秘书长赵厚麟日前在日内瓦接受记者采访时表示，中国近几十年高速发展和取得的成就受到全球关注，中国也愿意和全球大家庭分享经验，这正是“一带一路”充满活力的原因所在。在全球发展不平衡的大背景下，“一带一路”将显现出越来越强的生命力。

2017年首届“一带一路”国际合作高峰论坛成功在北京举行。赵厚麟回顾说，与会各方都清晰地看到，中国很愿意和大家分享自己的建设经验，提供基础建设等方面的合作机会。两年过去了，今年的第二届峰会非常值得期待。

新工业革命中，信息通信技术不可或缺。中国工业和信息化部与国际电联早在上届峰会期间就签署了备忘录，考虑将双方合作纳入“一带一路”框架下。

赵厚麟表示，中国在信息通信领域有很强的能力和潜力，国际电联是联合国在这一领域的主要推动力量，希望双方合作推动信息通信技术在中国、亚洲乃至全球的发展，让这类技术在实现联合国可持续发展目标中发挥更大作用。

目前5G（第五代移动通信技术）已成为各国竞相追逐的热点。根据中国IMT-2020（5G）推进组的部署，中国5G将于2020年正式商用。据工信部下属中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》预测，2020年5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元，2030年将增长到3.6万亿元。

国际电联将于今年下半年召开世界无线电通信大会，届时将确定5G技术标准和频谱安排，这对全球未来一段时期的发展将带来巨大影响。赵厚麟表示，国际电联希望在本届“一带一路”峰会期间和各方进一步探讨如何充分利用5G带来的机遇，来推动创新、发展及各方面的建设。

据国际电联统计，当前全球仍有约一半人口没有上网，要让这一半人口也享受到信息通信技术带来的便利，还需在基础设施建设上更加努力，由此也带来了巨大的挑战和机遇。

在赵厚麟看来，中国具备很高的信息通信技术发展水平和制造能力，也表现出和其他国家共享相关经验和成果的意愿。尤其近年来，中国及其合作伙伴对信息通信技术重要性的认识水平越来越高。

赵厚麟认为，中国“一带一路”倡议不仅与周边国家和地区分享中国技术、产业、经济成果，还为全球经济建设提供了一个很好的平台和机遇。

他比喻说，“一带一路”就像一条纽带，连接的不仅是点和线，还有整个立体的人类社会；“一带一路”像人体的经脉，输送能量，带来生命活力。

赵厚麟认为，今天全球发展仍然十分不平衡，加之地理、文化差异等因素，如果照现状持续下去，这种不平衡有进一步扩大的趋势。因此，各国不论大小强弱，都需要为实现人类共同的美好生活而努力。他说，目前许多国家都愿意和中国加强合作，共同发展、共同建设、共同受益。相信“一带一路”将显现出越来越强的生命力。（记者 刘曲）

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