中国帮助南非电信行业跨越式发展

与不少南非年轻人一样，蒂姆·罗斯的生活已经离不开手机和电脑了——叫出租车、点外卖、看视频、与朋友聊天……他骄傲地说：“南非的4G网络又快又稳定。而且，我的国家已经有5G网络了，这简直太酷了！”

罗斯或许没有意识到，这高效稳定的网络背后，中国企业的努力功不可没。

便利网络背后的中国企业

四大国际会计师事务所之一的德勤曾发表一份名为《2017南非移动消费者调查》的报告说，手机已成为南非消费者的生活必需品，61%的受访者认为，自己每天用手机的时长“有点过分”。

报告认为，南非电信行业发展迅速。截至2017年，南非电信运营商已全部推出4G网络，63%的城市居民与38%的农村居民已享受到4G网络带来的便利。该报告的绝大多数受访者认为，4G网络速度在最近几年得到了明显提升，与此同时流量资费与2010年相比下降了近一半。

中国电信南非公司总经理张广珠说：近年来南非电信业的变化给老百姓带来了实惠，其中也有中国企业的一份功劳。中国企业与南非电信运营商的合作，促进了南非移动通信的发展。

当南非的本地居民在家使用光纤宽带观看网络视频时，他们用的也许是中国电信的设备和技术；当他们遇到趣事随手用手机分享到社交网站时，信号也许通过的是中国联通提供的海缆；当边远地区的民众第一次通过智能手机连接远方的世界时，他们使用的可能是华为的低成本一体化方案，这让他们居住的地方不再是信息孤岛。

将先进技术带入南非

当前，华为、中兴、中国电信、中国联通以及中国移动等公司都与南非各大电信运营商开展了广泛合作。

统计数字显示，截至2017年底，中国电信在南非铺设光纤、光缆共计1100多公里并投资多条国际海缆，提升了南非到世界各地的通信路由。

中国联通南非公司总经理孟宪番介绍，联通的国际海缆资源让南非人民更快捷、更稳定地连接到了全球的互联网中，同时也提升了全球对南非的互联网访问速度和稳定性。

作为1998年便进入南非的先行者，华为2012年率先将全球领先的4G技术引入南非，目前已经是南非各主要电信运营商的重要合作伙伴，其产品和服务已经惠及该国三分之二的人口。

今年2月，南非移动数据网络运营商Rain宣布与华为合作，共同发布南非首个5G商用网络，这使得南非成为全球首批部署5G的国家之一。

中国移动也于去年7月开始在南非运营。中国移动南非公司负责人黄丽香说，移动将通过与本地电信公司的合作，实现互联互通，降低中南双方人员出行成本，并把云业务、跨境云连接、人工智能等先进的技术带进南非。

助力南非电信跨上新台阶

中国通信企业带给南非的不止于此。

在南非工业重镇埃库尔胡莱尼市，普通市民已经开始利用手机APP预约、办理行政事务；部分政府办公楼宇、医院、公立学校和图书馆为到访者提供了免费无线网络；公务员们不用再为开会到处奔忙，视频会议帮助他们节省了大量交通时间……

埃库尔胡莱尼市首席信息官图迈洛·康纳内说，这些便利均是通过与华为合作而实现的，“未来我们还将构建物联网、更多智慧应用以及基于统一通信的指挥和控制体系，提高城市运营效率，让埃库尔胡莱尼成为南非的智慧城市先锋”。

中国企业在投资与合作过程中，还通过转让先进技术和对当地员工进行技能培训，为南非储备了一批高技术人才。

中国电信致力于支持当地教育事业，主动捐款资助南非贫困学生完成在国际计算机学院的学业；中兴南非子公司与55所高中合作共建信息通信技术培训学习中心，定期培训理工类专业技能学生；华为与南非邮电部联合实施“未来种子”项目，每年选拔10名优秀南非信息通信技术专业学生赴中国学习；2008年，华为还成立了“华为南非培训中心”，为华为南非本地员工和南非五大运营商的员工提供培训机会，截至目前已经累计培训近两万名南非本地信息通信技术人才。

南非专业从事电信行业咨询的“非洲分析”公司分析师多贝克·帕特尔说，与其他国家相比，中国是非洲更亲密的朋友与伙伴，以华为为代表的中国企业最近几年在非洲发展迅速，中国企业正在依靠其产品的高质量赢得非洲国家的信任。（记者 荆晶）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)