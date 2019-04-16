巴西宣布退出南美洲国家联盟

巴西外交部15日宣布，巴西正式退出南美洲国家联盟。

巴西外交部在一份公告中指出，2018年4月，巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、巴拉圭和秘鲁6国政府决定暂停参与南美洲国家联盟活动，原因是该机制内部长期以来存在危机，而这一状况至今没有改变。

公告说，今年3月22日，巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚、厄瓜多尔、圭亚那、巴拉圭和秘鲁8国签署声明，宣布创立南美进步论坛，以取代南美洲国家联盟。新论坛的结构轻巧灵活，运行规则清楚，决策机制迅速。

据悉，自2017年开始，南美洲国家联盟秘书长一职处于空缺状态，联盟活动开展困难。

15日，玻利维亚宣布将轮值主席国身份移交巴西，而巴西则宣布退出联盟。

此前，哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔、巴拉圭、阿根廷已先后宣布正式退出该组织。

南美洲国家联盟于2008年5月成立，成员国包括阿根廷、玻利维亚、巴西、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、圭亚那、巴拉圭、秘鲁、苏里南、乌拉圭和委内瑞拉12个南美国家，旨在建设一个多方参与和地区公认的一体化机制，在文化、社会、经济和政治上谋求共同发展。（记者 周星竹）

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