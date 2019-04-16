专访：期待多国智库建立机制交流“一带一路”研究成果——访埃及外交事务委员会秘书长希沙姆·齐迈提

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行。受邀参加“智库交流”分论坛的埃及外交事务委员会秘书长希沙姆·齐迈提日前在开罗家中接受了记者的专访。

“我期待这次论坛能够建立一种联合机制，让更多国家智库分享交流‘一带一路’倡议的研究成果。”坐在摆放着不少中式装饰品的柜子前，齐迈提充满期待地对记者说。

齐迈提所在的埃及外交事务委员会是非洲和中东地区最知名的智库之一，其成员大部分是前任大使和资深外交官，长期为埃及政府提供研究报告和决策建议。

齐迈提表示，汇集相关国家的专家学者共同探讨“一带一路”倡议面临的机遇和挑战是十分必要的，这将为更好地实践“一带一路”倡议打造坚实基础。

齐迈提表示，当前国际社会中保护主义和单边主义抬头，此时更需要倡议参与国的研究人员加强合作，适时发布相关研究成果。

“发展中国家，特别是非洲和中东国家都很支持‘一带一路’倡议的双赢模式。”齐迈提告诉记者，在他眼中，“一带一路”倡议是中国通过古代丝绸之路的历史符号，积极发展与沿线国家的合作伙伴关系，通过贸易往来与人文交流等共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

齐迈提表示，随着“一带一路”建设的不断深入，埃及外交事务委员会也越来越频繁地与中国智库进行学术互访，深入交流看法与观点。

曾任埃及驻日本、匈牙利、巴基斯坦等国大使的齐迈提说，在任职大使期间，他就不断感受到中国在世界舞台上地位的变化，而在他加入埃及外交事务委员会后，他本人也频繁到访中国，与中国的联系越发紧密。

2017年9月30日，齐迈提正式受聘成为中国人民大学重阳金融研究院外籍高级研究员；2018年9月，他受邀参加中非合作论坛北京峰会，撰写的文章《中非合作论坛北京峰会：开启新篇章》经翻译后被众多中国媒体转载。

齐迈提笑言，他的母亲非常喜欢中国，因此每次到中国他都会买一些瓷器、木雕等礼物送给母亲，让她也有机会触摸、感知这个遥远却令人向往的国度。（记者吴丹妮 朱瑛琪）

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