蓬佩奥拉美之行收获寥寥

美国国务卿蓬佩奥14日结束对智利、巴拉圭、秘鲁和哥伦比亚四国的访问。分析人士认为，蓬佩奥此行主要目的是与盟友就委内瑞拉问题协调立场，试图在外交层面进一步孤立马杜罗政府，但收效甚微。

施压委内瑞拉

蓬佩奥访问期间在接受秘鲁媒体采访时明确表示，委内瑞拉问题是其出访的主要议题，因为委内瑞拉是这些国家目前面临的“共同威胁”。

蓬佩奥在智利表示，美国及其盟友“不会放弃这场斗争”，美国将继续支持委内瑞拉人民“勇敢捍卫国家民主”。在与委内瑞拉相邻的哥伦比亚边境城市库库塔，他扬言，美国将使用其掌握的所有经济和政治手段，施压马杜罗政府，让其对委内瑞拉目前的“危机”负责。

虽然蓬佩奥在访问期间对委内瑞拉问题一再放狠话，但拉美国家反对对委内瑞拉进行军事干预的一致立场并没有发生改变。

智利总统皮涅拉在会见蓬佩奥时重申，智利反对军事干预委内瑞拉，主张通过“和平与民主”的途径解决委内瑞拉问题。15日在智利首都圣地亚哥举行的利马集团外长会议上，与会代表在会后发表的官方声明中也明确表示：“反对任何意味着在委内瑞拉进行军事干预的威胁或行动。”

委内瑞拉政治分析人士路易斯·德尔加多表示，蓬佩奥此访最主要的目的就是针对委内瑞拉问题敲定最后的细节。他说：“尽管对在经济和外交上封锁委内瑞拉政府这一点（美国及其盟友）存在共识，但在公开场合（拉美国家）对军事干预仍有所回避。比如，皮涅拉拒绝了这个选项。关于这一点，从某种程度上来说蓬佩奥没能实现其目标。”

为美制裁开脱

针对美国对委内瑞拉一系列制裁导致委国内危机加重、普通民众生活更加困难的问题，蓬佩奥表示，美国不应该为此负责。

在库库塔看望委内瑞拉难民时，蓬佩奥重申，将利用制裁和取消签证等手段，进一步对马杜罗政府施加压力。

委内瑞拉政府14日发表声明称，美国对委国家石油公司的制裁使其无法获得石油收入，导致委内瑞拉政府无法维持社会福利和医疗卫生项目，人道主义救援也无法实施。同日，委内瑞拉外长阿雷亚萨在社交媒体发文，批评蓬佩奥对库库塔的访问是充满“陈词滥调”的“廉价作秀”。

委内瑞拉玻利瓦尔大学教授路易斯·萨拉斯在接受新华社记者采访时表示，美国的制裁对委内瑞拉金融体系产生了非常严重的影响，因为制裁不仅针对委内瑞拉，还针对与委内瑞拉有贸易往来或其他联系的国家和公司。

委内瑞拉政治分析人士巴西姆·塔赫尔迪内认为，美国正在打出所有的牌试图搞垮委内瑞拉政府，制造人道主义危机，为美国对委内瑞拉的指责甚至军事干预提供借口。（记者崔元磊 王蔚 高春雨）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)