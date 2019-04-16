土耳其今年1月失业率升至十年来最高

土耳其国家统计局15日公布的数据显示，今年1月土耳其失业率较去年同期上升3.9个百分点至14.7%，为2009年3月以来最高值。
数据显示，1月土耳其失业总人口达467万，同比大幅增加126万。其中，非农业部门失业率为16.8%，15岁至24岁的青年失业率高达26.7%，为该指标列入统计以来的最高值。当月，土耳其就业人口为2716万。
自2018年8月发生货币危机以来，土耳其经济陷入低增长、高通胀、高失业境况，去年全年增速降至2.6%，第四季度甚至出现3%的萎缩。
近日在美国华盛顿召开的国际货币基金组织与世界银行春季会议期间，土耳其财政部长阿尔巴伊拉克向国际投资者表示，土将推出新的结构性改革措施，涵盖银行业、保险业、农业等多个领域，以加强外国投资者对土耳其的信心。（记者秦彦洋 施春）
国际人士积极评价中国经济活力和发展预期 今年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会关键之年。政府工作报告对2018年政府工作成果进行了提纲挈领的回顾总结，并对2019年工作计划进行了谋篇布局，不仅交出了一份亮眼的成绩单，也列出一份详尽的行动表。海外舆论高度关注今年中国两会，期待中国出台新政策、带来新机遇，释放更多积极信号，同时对2019年中国的经济活力和发展预期表达了乐观态度。专家表示，未来“中国怎么走，世界其他地方就会怎么走”【详细】