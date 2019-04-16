联合国论坛呼吁加快多边贸易体制改革

2019年联合国经社理事会发展筹资论坛15日在纽约举行。参加论坛的政府官员和专家呼吁加大多边贸易体制改革力度，以应对世界经济面临的挑战。

联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民当天在论坛上介绍了发展筹资问题机构间工作队2019年报告。报告指出，2018年国际贸易紧张局势加剧，世界贸易组织及其争端解决机制面临威胁，这给世界经济带来重大下行风险。面临这些挑战，国际社会应在多边贸易框架内寻找解决办法。

刘振民说，目前全球面临多重经济风险，包括世界经济增长放缓，债务风险上升，一些国家面临大量资本外流等。

国际货币基金组织副总裁张涛说：“没有什么问题比贸易问题更突出。”他呼吁各方努力改革多边贸易体制，缓解当前紧张局势，以实现更强劲的中期增长。

世界贸易组织总干事办公室主任蒂姆·延德表示，全球贸易状况能否改善取决于紧张局势是否缓和，这需要为多边贸易体制确定一条积极的改革路径。否则，世界经济面临的不确定性可能会持续下去。

第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨强调，必须巩固多边贸易体制，并在确保能力建设、落实技术转让等方面优先考虑发展中国家。（记者 林远）

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