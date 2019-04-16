“2019人工智能技术分享会”在东京举行

“2019人工智能技术分享会”与会人士合影。

人民网东京4月16日电（记者 刘军国）中国留日同学总会人工智能研究协会4月14日在东京举行“2019人工智能技术分享会”。多名人工智能方面的专家分享了各自领域的最新动向。

人工智能研究协会会长薄鸿峥介绍了协会在普及推广人工智能技术、促进中日人工智能领域交流合作的各项活动，表示今后还会一如既往地推广人工智能技术的发展，推进中日人工智能方面交流合作。华为日本智能计算业务部经理马樟平以“Atlas以强大算力开启人工智能未来”为主题介绍了华为人工智能方面的情况。余锦泽博士就“工业智能视觉在产业机器人方面的研究与应用”进行讲解。国立情报研究所特任研究员谷林介绍了“医疗领域人工智能的现状和发展方向”。日本情报通信研究机构研究员李胜就“端对端语音识别简介”进行了说明。在日本电商巨头乐天公司数据科学部从事研发工作的廖威介绍了人工智能在电子商务的应用。邓燕平博士就“人工智能在语言测试和语言教育方面的应用”进行了演讲。

值得一提的是，中国驻日本大使馆、中国国际人才交流协会、山东省驻日本经济贸易代表处等机构均派代表参加了会议。

(责编：任付丽(实习生)、樊海旭)