网购让冬天“变短”——中俄跨境电商助力优化客户体验

一说到俄罗斯，人们往往会联想起冬日“洋葱头”建筑上飘着雪花的画面。虽然俄罗斯的冬天很美，但漫长寒冬对生活在这里的人们也是一种考验。不过，随着网络购物在俄罗斯越来越便捷，漫长的冬季正在慢慢“变短”。

2018年11月11日，俄罗斯早已进入寒冷的冬天，但阿里巴巴旗下跨境电商平台全球速卖通却十分火爆，从取暖用的家电到御寒衣物，所有冬天需要的东西几乎都可以在速卖通买到。数据显示，约一成俄罗斯消费者在“双十一”活动前两周就开始选择商品放入购物车。

“这是我的第一次网购，这上面的商品质优价廉，让我不再担心冬天怎么过。”一位顾客在速卖通评价系统上留言说。

根据俄罗斯最大支付平台央捷科斯支付系统与全球速卖通进行的一项联合调查，去年12月1日至27日，俄罗斯消费者在中国电商平台上的订单数较上年同期增长了105%，平均支出增长了12%，这其中包含大量御寒商品。

如今，速卖通在俄罗斯几乎人尽皆知。据阿里巴巴统计，速卖通俄罗斯平台买家数已达2200多万，这意味着几乎每6个俄罗斯人里就有1个在使用速卖通。

“如果是在几年前，我可不会在网上购物。”与莫斯科市民阿列克谢想法类似，在几年前谈到网络购物，俄罗斯人会下意识地给出否定答案。漫长的物流、高昂的运费、糟糕的购物体验，让大多数人不敢轻易尝试网购。

“运费甚至比商品贵，买件东西可能要等两三个月，那时的网购根本体现不出便捷性。”全球速卖通俄罗斯业务负责人刘威说。

许多电商企业看到了俄罗斯的市场前景，但苦于当地薄弱的发展基础而不敢深入投资，阿里巴巴决心改变这种状况。

“我们想把优秀的购物模式分享给俄罗斯市场，让更多人享受到互联网带来的便捷。”刘威说。

几年来，速卖通在俄罗斯不断完善物流布局，并与中俄双方邮政企业合作，共同解决物流问题。现在，在莫斯科、圣彼得堡等大城市，当日下单当日送达已经不再是遥远的梦想。

与此同时，阿里巴巴还利用技术、数据和云服务能力，帮助俄罗斯银行系统、金融支付系统实现改造升级。2014年7月，阿里巴巴与央捷科斯开启合作，支持通过央捷科斯钱包付款，进一步根据俄消费者习惯优化网络支付流程。通过不断改进技术系统，现在央捷科斯最高成交量每秒可超过900笔。

央捷科斯支付系统高管库兹明娜认为，随着支付、物流等方面的用户体验不断改善，全球速卖通带来的中国电商模式在俄罗斯正逐渐被接受。

随着双方合作愈加紧密，去年速卖通上线了全新的本地化平台“天猫俄罗斯”。此外，阿里巴巴还与俄罗斯直接投资基金、俄罗斯邮件服务公司、梅加丰电信公司共同成立了合资公司俄罗斯速卖通，计划深耕俄罗斯本地市场。

“速卖通不是简单卖货，而是协同菜鸟、蚂蚁金服、阿里云等，帮助各国搭建跨境贸易平台，完善邮政、金融、支付等领域的数字商业基础设施，帮助各国企业走向全球。”刘威说。

随着中俄经贸往来不断扩大，阿里巴巴正尝试将更多俄罗斯商品卖到中国。中国电商平台不仅“缩短”了俄罗斯的冬天，还将进一步拉紧中俄两国经贸合作纽带。（记者 马晓成）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)