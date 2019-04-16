国际时评：卡西莫多在哭泣

巴黎圣母院15日晚遭遇大火，整座建筑严重损毁。熊熊火光里的塞纳河畔，圣母院塔尖轰然倒塌，令人心惊心碎。文物之殇，让法兰西流泪，也让全世界伤痛。

法国总统马克龙现场坐镇指挥，并在推特上感叹，“眼睁睁看着我们的一部分在燃烧”。法国《费加罗报》说，这场大火“烧在整个法国的心上”。德国总理默克尔叹息，巴黎圣母院起火令人悲痛，它是法国和欧洲文化的象征。

火灾现场，有着800多年历史的教堂被火光和浓烟笼罩。哥特式塔尖倾斜倒塌，成千上万的民众站在河对岸或者通过电视直播目睹了这一幕。所有人表情凝重，很多人泪流满面。

文物是人类文明的结晶，承载着世界共同的记忆。文物的损毁伴随着文明记忆的消殒，令人痛惜。全球范围内，文物保护都是重要课题，面临严峻挑战。不少文物使用易燃材料，不少博物馆设施陈旧、保护力度不足，更不用提战乱地区博物馆和文物遭到的洗劫和损毁。

犹记得2018年9月那场大火，将巴西里约热内卢的国家博物馆主体建筑几乎完全烧毁，2000多万件藏品只剩10%，巴西人200年的集体记忆几乎被“一刀切除”。一个细节是，事发时博物馆的消防栓竟然没水，消防员只能临时从河里抽水灭火……

巴黎圣母院的大火，同样暴露出法国文物保护的弊病。如此重要的文物古建，又包含木质结构，理应提前做好防火预案，杜绝一切安全隐患。相对疏松的管理和一时的大意，都可能带来难以弥补的损失。

雨果的《巴黎圣母院》让这座教堂不仅成为巴黎地标，也成为法国文学乃至文化和精神的地标。那哥特尖顶，入过多少画作诗篇，成为多少文艺创作的灵感源泉，引发多少流连徜徉和深沉喟叹。多少人曾为卡西莫多的命运流泪，多少人又曾在此留下美好回忆和梦幻体验。

历史长河中的文物，在世代更替中能够幸存至今的，都弥足珍贵，是人类文明发展一路走来的宝贵足迹。它们的脆弱和不可再生性，要求我们用更先进的手段、更专业的技术，更智慧的途径加以呵护。而这，既需要资金支撑，也需要科学管理，更需要理念更新。

从巴西国博大火到巴黎圣母院损毁，每一次文物历劫都应给我们警示。与时间赛跑，加强文物安全管理，推动文物数字化保护，留存文明记忆，是我们共同的责任。

不能让历史从此只存在于回忆、梦境、照片和视频。要让文物保持生命力，与时代共同前行。期待巴黎圣母院的重建与新生，祈愿文物远离灾难，人类文明生生不息，永续流传。（韩梁）

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