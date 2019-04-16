法国总统承诺重建损毁严重的巴黎圣母院

4月15日，在法国巴黎，法国总统马克龙（中）在火灾现场视察。（亚历山大·卡曼 摄）

法国总统马克龙15日晚在巴黎圣母院火灾现场表示，将重建被大火严重损毁的巴黎圣母院。

马克龙说，他计划尽快在全世界发起募捐，呼吁全球有识之士共同参与重建巴黎圣母院的工作。“重建巴黎圣母院是法国人民的期待，因为她代表着我们的历史、我们的文学和我们的想象力。”他说。

马克龙说，在巴黎各界、特别是500名消防员的奋力扑救下，巴黎圣母院的两个钟楼和正面建筑得到挽救，但三分之二的屋顶已被大火损毁，特别是标志性的塔尖已经倒塌。

4月15日，在法国巴黎，巴黎圣母院燃起大火。位于法国首都的巴黎圣母院15日傍晚发生大火，造成巴黎圣母院塔尖倒塌，建筑损毁严重。目前尚无人员伤亡的报告。（新华社记者 高静 摄）

法国内政部国务秘书洛朗·努内兹此前在火灾现场向媒体表示，消防部门还需数个小时给巴黎圣母院主体建筑降温。与此同时，巴黎圣母院、法国文化部和救援人员一起努力抢救圣母院内的文物。他解释了为何不采用森林灭火飞机的方式灭火，主要是怕高空放水会毁坏建筑。

联合国秘书长古特雷斯15日通过社交媒体发文，对巴黎圣母院发生火灾表示关注。他说，巴黎圣母院是世界遗产的独特典范，“此时此刻，我的心与法国政府和人民在一起”。

法国司法部门已就火灾原因展开调查。据多家法国媒体报道，圣母院顶楼的电线短路可能是引发火灾的原因。（记者 唐霁 王建刚）

(责编：谭晓祺(实习生)、杨牧)