巴黎圣母院大火：马克龙宣布将重建 国内外民众致敬被毁建筑

人民网北京4月16日电 (高克) “今晚在巴黎圣母院发生的火灾是一场可怕的悲剧...... 虽然灭火工作还未停止，但最坏的结果已被避免...我在此正式宣布，巴黎圣母院将重建。”法国总统马克龙于4月15日当晚巴黎圣母院大火后承诺从周二（4月16日）开始将发起国际募捐活动重建圣母院。

据外媒报道，火灾发生当晚巴黎时间22时起，巴黎各处的教堂纷纷鸣钟发起致敬活动。社交网络上，众多国内外民众表达了他们的悲痛。截至北京时间4月16日9时20分左右，新浪微博上“巴黎圣母院大火阅读量已超过4.7亿，讨论量超过19.1万条。“世事难料…有的地方说等等再去，可能就再也等不到了。”网友“小然一起去看海”如是说。

此外，各地漫画艺术家纷纷在社交网络用自己创作的漫画致敬圣母院。加拿大漫画家Graeme MacKay在网络上发布了自己的致敬作品，并配文字“巴黎圣母院大火，世界心碎。”法国记者Jean-Francois Guyot、荷兰漫画家Ruban L. Oppenheimer等也纷纷加入了这场“漫画致敬活动”。

据悉，法国著名文化遗产巴黎圣母院在巴黎时间15日傍晚发生严重火灾，大火烧毁了巴黎圣母院的尖塔，据当地消防人员称，圣母院的整体建筑得以幸存。消防人员还称，这场大火可能与正在进行的教堂改造工程有关，但具体原因仍暂时不明，巴黎检方已经展开调查。

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