伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数15日报收于7436.87点，比前一交易日下跌0.19点。欧洲三大股指当天涨跌不一。

个股方面，当天伦敦股市成分股中消费类个股领涨，位于涨幅前五位的个股分别为：博彩公司帕迪鲍尔必发公司股价上涨3.05%，易捷航空股价上涨2.22%，保险及金融投资公司保诚集团股价上涨1.79%，斯派莎克工程公司股价上涨1.65%，广告传媒巨头WPP股价上涨1.51%。

当天伦敦股市成分股中矿业类个股领跌，位于跌幅前五位的个股分别为：餐饮服务公司金巴斯集团股价下跌2.20%，英美资源股价下跌2.01%，矿业公司安托法加斯塔股价下跌1.96%，必和必拓股价下跌1.66%，市场征信服务商益博睿股价下跌1.60%。

欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于5508.73点，比前一交易日上涨6.03点，涨幅为0.11%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12020.28点，比前一交易日上涨20.35点，涨幅为0.17%。（记者杨海若）

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