内蒙古“一带一路·光明行”启动

2019年“一带一路·光明行”蒙古国行动推进会暨内蒙古自治区全区“光明行”社会公益活动启动仪式，日前在内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎右旗举行。

此次活动前夕，内蒙古自治区红十字会组织相关人员赴蒙古国东方省、肯特省、苏赫巴特尔省，为600余名白内障患者实施术前筛查。自4月9日开始，为蒙古国符合手术指征的59名白内障患者和内蒙古呼伦贝尔市73名白内障患者实施免费复明手术。

据悉，“一带一路·光明行”蒙古国行动由中国红十字会总会牵头，中国红十字基金会、内蒙古自治区红十字会共同实施，组建了中国红十字（内蒙古）援外医疗队。为积极参与服务国家“一带一路”倡议和内蒙古自治区对外开放战略，近年来，内蒙古自治区红十字会加强人道领域对外开放合作水平，与蒙古国红十字会建立了友好合作关系，双方人员互访成为常态化，并在备灾救灾、人道救助、艾滋病预防、红十字青少年等方面达成了广泛共识，取得了丰硕成果。目前，已为36名蒙古国白内障患者成功实施了免费复明手术。未来5年，“一带一路·光明行”蒙古国行动还将为蒙古国白内障患者实施1000例免费复明手术。

据介绍，内蒙古自治区全区“光明行”社会公益活动，在中国红十字会总会的大力支持下，自2015年启动以来，致力于改善最易受损群体生产生活和生存境况，面向全区城乡贫困家庭白内障患者开展了人道救助行动。截至目前，医疗行程65.49万里，累计筛查眼疾患者48.47万人次，实施免费复明手术20358例，手术成功率达到了100%。（记者 张枨）

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