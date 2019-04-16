成都建设国际化营商环境

货值超过1亿元的医疗产品，从爱尔兰出发抵达成都，21天时间中，卡车运输5天，铁路行程16天——4月15日，跨国医药企业艾尔建首批医疗产品在成都通关。这是跨国企业首次选择在成都通过空铁两条路径实施通关，也是中国西部首个示范性医疗产品通关案例，标志着成都建设的全球生物医药供应链服务中心正式启动并已具备服务全球能力。

近年来，成都积极响应“一带一路”倡议，利用距离欧洲最近国家中心城市的区位优势，以跨国企业需求为导向，依托国际航线、国际班列，搭建高效、柔性、低成本的全球配送网络，着力打造面向全球的制造型企业配送枢纽和面向泛亚的全球区域分销企业配送枢纽。

“成都市正处于生物医药高质量发展新阶段。”生物医药供应链专家、上海浦东新区张江平台经济研究院院长陈炜认为，生物医药供应链对于生物医药产业的发展有着极深的战略意义。“成都以国际生物城为核心载体之一，建成辐射西南乃至全国的国家级全球供应链枢纽，吸引药企供应中心和第三方供应链服务平台集聚成都，体现成都在‘一带一路’桥头堡功能上的战略地位，为示范带动西部内陆乃至中国生物医药领域的国际化提供‘成都样本’。”

作为成都发展生物医药产业的核心载体之一，成都天府国际生物城由成都高新区与双流区合作共建，启动建设3年来，已累计引进项目113个，总投资超过1000亿元，其中共引进诺奖团队4个、两院院士团队2个、高层次人才团队43个、创新药品种13个、国内首仿药品种27个。4月15日，成都高新区还与国药控股签订共建协议，国药控股将在成都天府国际生物城建设冷链仓储中心。

此次在成都通关的医疗产品包括冷冻减脂设备酷塑使用的耗材，以及医美注射用的乔雅登玻尿酸。其中，冷冻减脂设备酷塑使用的耗材是首次通过中欧班列（成都）运送的医疗产品。

“海关对进出境生物材料检疫监管、医疗器械检验监管、生物医药产品通关监管等职能与生物医药产业外向型经济发展紧密相关，是生物医药全球供应链建设的关键环节之一。”成都海关相关负责人介绍，海关将优化研发生产用进出境生物材料检疫审批流程，压缩审批时限，扩大生物材料及生物医药产品检疫准入，支持四川制造疫苗、血液制品等开拓“一带一路”沿线地区的广阔市场，开展“互联网+海关”、“提效降费”等行动，支持成都建设一流国际化营商环境。

陈炜认为，成都具有“一带一路”国际班列物流之利，具有辐射面达3.8亿人口的大市场，具有生物医药产业发展的良好基础和全球供应链的现实需求。

成都高新区生物产业专家联合会会长王莉说，成都作为“国家生物产业基地”“国家首批医药出口基地”“国家科技兴贸出口创新基地”和“国家生物医用材料及医疗器械高新技术产业化基地”，具有发展生物产业的多重优势，正以成都天府国际生物城为重要载体，全力打造产业发展要素完善、具有国际竞争力和区域带动力的生物产业生态圈。（记者 张文）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)