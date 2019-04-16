中国电动自行车产业高峰论坛举行

由中国轻工业联合会指导、中国自行车协会主办的2019中国电动自行车产业高峰论坛，15日在北京举行。

《电动自行车安全技术规范》（简称新国标）于今年4月15日正式实施。本届论坛以“新国标、新征程、新未来”为主题，举行了主旨演讲、自律宣言、高端访谈等多项活动，探讨随着新国标的正式实施，中国电动自行车产业的前景与未来。

中国轻工业联合会会长张崇和、国家市场监督管理总局产品质量安全监管司副司长孙会川、中国自行车协会理事长刘素文等分别在论坛上发表主旨演讲。

目前，电动自行车社会保有量已超过2亿辆，且每年有3000万辆的增量。刘素文表示，中国已是全球最大的电动自行车消费国，电动自行车也越来越成为人们生活离不开的重要交通工具和生产资料。

据悉，中国电动自行车产品已经出口到全球150多个国家和地区。近两年来，电动自行车行业不仅向“一带一路”沿线国家出口增速明显加快，“走出去”全球化运营、开展国际产能合作也初见成效。

张崇和认为，中国电动自行车产业规模世界第一，为满足人民美好生活需要、引领绿色出行风尚发挥了重要且积极的作用。（记者 聂传清）

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