一带一路惠及全球环保事业

4月14日，在“2019中国环境技术大会高峰论坛”上，生态环境部环境保护对外合作与交流中心党委书记、副主任周国梅表示，“一带一路”绿色商机方面的重大举措之一就是建立绿色发展的国际联盟，目前已有100多家机构确定成为联盟的合作伙伴，通过打造环境和知识共享信息平台提供生态环境信息的分享。

垃圾发电，变废为宝

自2017年环境保护部、外交部、国家发展改革委、商务部四部委联合发布《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》以来，“一带一路”为中国环保企业“走出去”提供了宝贵契机，也为周边区域提供值得借鉴的绿色发展经验。

据统计，截至今年3月底，越南芹苴垃圾焚烧发电厂在投产后短短5个月时间里，共处理生活垃圾近7.06万吨，产生绿色电力1800万千瓦时，可供2300余户家庭使用一年。这是由中国光大国际有限公司投资建设的越南第一个现代化垃圾焚烧发电厂，现已成为湄公河三角洲的绿色标杆项目。

中国人民大学国家发展与战略研究院副院长许勤华说，“在‘一带一路’沿线国家投资建设绿色公共设施，有助于帮助其他国家突破‘先污染，后治理’的传统发展模式，找到经济发展与环境保护的平衡道路。”她表示，在亚投行投资的“一带一路”沿线国家能源基础设施中，超过2/3的设施都属于绿色能源。

绿色动力，优化生态

《“一带一路”绿色投资原则》是在2018年由中国金融学会绿色金融专业委员会与英国伦敦金融城牵头，联合国内外多家机构共同发起的。现如今，这一原则已经切实落实到了“一带一路”沿线的每一个国家。

在柬埔寨上丁省西山区的桑河干流上，坐落着桑河二级水电站。该水电站2018年底竣工投产，由中国华能澜沧江水电股份有限公司投资开发，是“一带一路”建设和柬埔寨能源建设重点项目。

中国始终坚持“在开发中保护、在保护中开发”的方针，高度重视电站工程建设、运营给自然和生态环境带来的影响，为柬埔寨提供绿色能源，为“一带一路”建设提供绿色动力。

中国社会科学院可持续发展研究中心副主任陈迎说，“把绿色作为‘一带一路’建设的基本要求之一，既能保障中国‘一带一路’倡议行稳致远，也回应了欧美社会对于‘一带一路’的疑问，更惠及全球。”

处理污水，改善环境

中国不仅给“一带一路”沿线国家带来了绿色发展的设施，也把绿色发展的技术和理念传递给他们。

中埃皮革技术联合实验室成立后，给埃塞俄比亚当地带来了一系列改变。在这里，当地人可以接受来自中国专家的授课，了解皮革污水处理的知识，帮助减轻环境污染问题。如今，实验室里整齐摆放着压滤机、污水洁净机、三联搅拌罐等设备。“皮革制品生产中产生的污染物，在这些机器面前就不再是‘废料’了。”埃塞皮革业发展研究院环境技术理事会主任泽菲·梅舍兴致勃勃地说。

中国在当地援建的国际先进水平的皮革废水综合治理设施，可实现含铬固废95%以上资源化利用，既可以消除铬鞣废液对环境的污染，又可以变废为宝、增加效益，改善了埃塞乃至整个非洲的环境。（严 冰 刘山山 吴小为）

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