一带一路在中日交往中升温（望海楼）

第二届“一带一路”国际合作高峰论坛即将在北京举行。近期，不少国家对“一带一路”的关注和参与不断升温。4月14日，在第五次中日经济高层对话上，日方表示将派遣高级别代表团来华参加中国举办的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，致力于拓展相关合作。

日本对“一带一路”的立场，是中日关系的重要风向标。可喜的是，日本对“一带一路”的态度，从最初的严重质疑和顾虑转为当前的相对客观积极。2017年5月，日本自民党干事长二阶俊博率团出席首届“一带一路”国际合作高峰论坛时表示，期待“一带一路”倡议获得更大发展。此后，日本首相安倍晋三多次表示，“期待 ‘一带一路’为地区和世界的繁荣、稳定作出积极贡献”。2018年5月李克强总理访日期间，双方同意设立“一带一路”官民协议会。2018年10月，安倍访华期间提出，“一带一路”是具有潜力的构想，日方愿同中方在广泛领域加强合作，包括共同开拓第三方市场。

“一带一路”在中日交往中升温，日本企业已经尝到了“一带一路”的“甜头”。互联互通带来的便利让越来越多的日企主动“携手”中欧班列。中欧班列给日企带来的效率提升有目共睹——海陆联运从日本东京港到德国杜伊斯堡，运输周期由之前的40天缩短至28天；从横滨到杜伊斯堡只需22天，较传统海运时间节省约15天。

“一带一路”在中日交往中升温，两国共建“一带一路”找到重要切入点——第三方市场合作。西方媒体曾多番炒作，中日围绕泰国等东南亚国家的基础设施项目展开激烈竞争。事实上，中日两国企业在泰国东部经济走廊（EEC）项目合作已经取得了进展。对于中日来说，深化第三方市场合作，能有效结合彼此优势，取长补短、分工协作，避免恶性竞争。2018年安倍访华期间，首届中日第三方市场合作论坛是重要配套活动之一。

“一带一路”在中日交往中升温，得益于两国关系持续改善发展。近年来，中日关系转暖。今年是新中国成立70周年，日本也即将进入“令和时代”，两国关系站在新的历史起点，面临向更高阶段发展的历史机遇。面对百年未有之大变局，中日两国加强协调合作的重要性和必要性不断增强。作为世界两大重要经济体，中日共建“一带一路”将巩固两国维护多边主义和自由贸易体制的共识，有效推进经济全球化和区域一体化，服务构建开放型世界经济。与此同时，共建“一带一路”，推动中日务实合作提质升级，做大共同利益“蛋糕”，利于保障两国关系始终在正确轨道上运行。

可以预见，共建“一带一路”必将惠及中日，造福世界。（中国国际问题研究院国际战略研究所副所长 苏晓晖）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)