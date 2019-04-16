中国游戏，海外热起来

中国队在第18届亚运会电竞项目中夺冠。（张金加 摄）

中国队正在参加第18届亚运会电竞项目的比赛。（张金加 摄）

《绝地求生》手游全球挑战赛上的选手们。（马哈茂德·哈立德 摄）

最新公布的数据显示，2018年在游戏产业大国日本，中国的一款射击求生型游戏《荒野行动》受到广泛欢迎，全年营业收入达到404亿日元，位居前列。提起游戏产业，日本、美国的部分经典游戏已成为中国很多“80后”、“90后”的青春记忆。而现在，中国游戏产业异军突起，并在海外迅速发展，得到越来越多的认同。业内人士指出，中国传统文化元素吸引力强、游戏产业专业化程度提升、中国的国际影响力扩大，都是中国游戏在海外吃香的重要原因。未来，随着中国游戏市场高速发展和产业竞争力增强，将会促进海内外文化的深度交流与融合，优秀游戏作品作为文化出海的载体，有助于中国文化形象进一步提升。

“中国元素”吸引力强

近年来，中国已成为游戏产业收入最高、游戏产业增速最高的国家，并在大步“走出去”。在中国游戏产业面向海内外推广的过程中，游戏中承载的富有“中国味”的网络文学、动画、音乐不仅拉近了游戏与受众间的距离，也为公众了解中国传统文化打开了一扇窗户。

游族网络《少年三国志》用少年形象刻画熟悉的三国人物，以少年的名义重塑三国，用全球年轻人普遍接受的热血风格重述三国历史，将三国故事更鲜活地呈现给全球玩家，成为中国传统文化传播的良好切入点。完美世界则将南京夫子庙历史街区实景植入《诛仙手游》中的庙会场景，让玩家在游戏中领略盛世秦淮风光，得到了玩家的好评。掌趣科技也通过输出多款不同类型精品游戏在中国文化“走出去”大潮中起到积极作用，其中以武侠文化为背景的《大掌门》系列作品就在东南亚市场广受欢迎。

“应该支持国产游戏面向海外推广，让更多的海外玩家感受到中国游戏的魅力。我比较喜欢的DOTA2和LOL都有一个游戏角色是‘孙悟空’，中国传统的东方神话体系是许多海外玩家和游戏公司所青睐的，多种元素的注入使游戏背景更加丰富，能吸引更多玩家，维持游戏生命力。”大学生姜宇轩说。

游戏玩家赵浩骏平时喜欢射击类和即时战斗类的游戏。他认为，在游戏中加入传统文化元素是有吸引力的，可以营造出一种带有神秘感的意境，玩的时候会感到更新奇更有乐趣，这应该成为中国游戏进入海外市场的一个发力点。

人民日报海外网舆情中心监测数据显示，2018年中国游戏海外报道量超20万篇，同比增长58%。同时，App Annie数据也显示，2018年上半年，中国移动游戏发行的海外IOS及Google Play综合收入同比增长超过40%，海外玩家在中国移动游戏上的总支出也已超过160亿美元。

充分考虑文化差异

不同地域的用户对游戏有不同的偏好。

不久前，谷歌与伽马数据共同发布的《中国移动游戏海外市场发展报告》（简称《报告》）显示，市场份额较大的中国移动游戏出海产品类型与国内产品存在较大的差异。比如，在中国流行的角色扮演类、卡牌类和棋牌类游戏在海外份额就偏低。

从品类分布来看，包括中国、日韩、东南亚在内的东方文化圈用户相对来说更喜爱角色扮演类、卡牌类等侧重成长的移动游戏产品。相比之下，西方用户更偏重策略类、竞技类的游戏产品。其中，沙特阿拉伯、印度尼西亚、德国、俄罗斯等对外来移动游戏接受度较高。

在完美世界总裁鲁晓寅看来，每个地区的用户都有相应的游戏偏好，如何做到让海外用户接受十分重要。“我们在海外的各分支机构实现了人才和产品的本地化，员工大多是当地招聘，以便于熟悉当地情况的人对产品进行符合当地文化和玩家兴趣的改善。一方面，我们会参考全球三方机构的用户调研报告并结合各地区的实际情况作出调整，在不同地区发行适合的游戏；另一方面，我们会根据用户的使用习惯，以及当地法规、文化、宗教等情况，在游戏界面、文字、活动等内容上进行本地化工作。”鲁晓寅说。

伽马数据总经理滕华对本报表示，中国游戏走出去前景广阔。目前虽然中东和非洲及东南亚整体市场规模较小，但其增长率均超过40%，有望成为未来全球移动游戏的重点市场。

“中国游戏企业在海外推广时，应对当地市场进行深度调研，根据市场需求和用户使用习惯，对游戏的玩法和逻辑作出调整和创新。在文化元素设计方面，也要考虑到海外用户所处的文化背景，对游戏中的中国元素作出适度改良，不能简单地强加给玩家。当地游戏企业最了解他们的用户，与当地企业进行交流合作，有助于中国游戏产业更好地融入海外市场。”滕华说。

深耕市场加大研发

中国游戏如何更好地走出去？分析人士表示，海外文化处理是游戏产业推广的重要抓手，既应注重玩法类型与文化题材的契合度和普适性，也要就不同地区、语言版本进行高质量本地化研发工作，充分满足海外用户需求。

掌趣科技董事长刘惠城说：“文化交流与软实力建设是一项系统性工程，需要久久为功。一方面，要不断研发具有中国元素、中华文化的优秀游戏作品，形成更多中国原创IP输出海外；另一方面，也要通过游戏挖掘，提炼出容易被全世界所接受的中国视角的表达，丰富游戏产品文化内涵，加强中国文化的可持续影响力。”

游戏开发策划还需不断深耕。游戏生命力在于是否具备足够健壮的核心玩法、建立用户情感认同以及精细化的产品运营策略。

姜宇轩表示，国产游戏对于国内的市场把控很到位，能够准确吸引很多游戏玩家，并且产生现象级的热度。但是和全球一些知名的游戏相比，国产游戏对于后期的游戏开发和策划不到位，难以保持热度和可玩性，导致许多游戏的生命周期非常短暂。“一款游戏是无数设计师和玩家共同努力打造出来的，中国游戏公司也应更多听取玩家意见，不要单注重经济效益，要让好的游戏有源源不断的生命力。”姜宇轩说。

游戏制作领域的专业化合作也很关键。这就需要建立更加专业、高效的全球化研发、发行体系，加速整合海内外优势资源，做好精细化运营。

“一款游戏在制作过程中不是简单的个体，而是包括游戏策划、美术制作、音乐音响等多个分支的创作，每个部分都可以是非常专业的领域，国产游戏在海外推广时，要善于在每个分支领域寻找专业的团队合作，这对于提升游戏整体的质量、表现力会有很大帮助，让国产游戏更有竞争力。”滕华建议。（邹开元 王俊岭）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)