与会专家聆听大会发言。（贾平凡 摄）

北大举办区域与国别研究研讨会

在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕，由北京大学区域与国别研究院主办的“面向21世纪的区域与国别研究：世界经验与中国范式”国际研讨会近日举行。在为期两天的会议中，来自20多个国家和地区的近50位区域与国别研究领域的国际学者以及国内高校、科研单位的专家共百余位代表齐聚一堂，共同探讨区域与国别研究的理论、方法与经验。

此次会议还设置了六个平行分论坛，主题分别为新世界、新区域、区域研究的理论范式、区域研究的地区经验、区域研究的美洲视角、区域合作与共同发展和区域聚焦：东南亚与中东。针对全球发展面临的新挑战及各自国家在全球化过程中遇到的新问题，参会代表们提出了不同解答和经验。

今年4月12日是北京大学区域与国别研究院成立一周年。一年来，研究院以开展人才培养、学术研究、智库建设和对外交流工作为使命，定期举办各种学术活动，邀请国内外专家学者及各界人士就区域与国别研究中的重大理论与现实问题展开研讨。 （贾平凡）

伊朗成立首家中国研究中心

上海外国语大学和伊朗塔巴塔巴伊大学联合成立的中国研究中心14日在德黑兰举行揭牌仪式。这是伊朗成立的首家专门研究中国的机构。

揭牌仪式上，伊朗外交部副部长萨贾德普尔致辞说，伊中关系发展势头良好，发展对华关系对伊朗来说具有重要意义。塔巴塔巴伊大学校长侯赛因·萨利米表示，两所大学保持着良好的合作关系，在塔巴塔巴伊大学成立伊朗首家中国研究中心具有里程碑意义。

德黑兰大学中国问题专家贝赫扎德·沙汉德赫在发表演讲时说，“摸着石头过河”的改革开放非常务实，中国在40年的时间里实现了数亿人口脱贫，“这是个奇迹”。（马骁、穆东）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)