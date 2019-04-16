设施联通添彩一带一路“工笔画”(开放谈)

互通有无、取长补短，离不开一条条通道和航路。今天，随着“一带一路”倡议走深走实，设施联通也在各国经济、文化、社会交流中发挥着重要的作用。

设施联通对于各国共享“一带一路”收益意义重大。经济学理论表明，各国要素禀赋的差异使得贸易、投资等经贸合作能够有效扩大各国生产可能性曲线的边界，实现经济互利共赢发展。但在具体实践中，各国特别是广大发展中国家开展经贸合作往往受到物流成本、制度成本等经贸合作壁垒的制约，从而导致真实的经贸合作规模远低于要素禀赋差异所产生的经贸合作潜力。

多项实证研究表明，基础设施互联互通状况落后正是经贸合作壁垒的重要原因之一，对于诸多发展中国家参与经济全球化的负面影响并不亚于甚至要高于关税、技术壁垒、卫生壁垒等制度型壁垒。因此，共同推进铁路、公路、港口、电网等基础设施建设，改善国家之间设施联通状况，将大幅度降低经贸合作的成本，为各国基于自身比较优势参与全球分工合作、加速城镇化和工业化进程奠定良好基础。

设施联通已经成为“一带一路”倡议的靓丽名片。“一带一路”倡议提出近6年来，中国基于“共商、共建、共享”的原则，和广大发展中国家以及发达国家共同推进基础设施互联互通，取得了显著成绩。例如，希腊比雷埃夫斯港建成中欧陆海联运通道重要中转枢纽，中欧班列累计开行数量突破1万列，到达欧洲十几个国家，为中国和欧盟全球两大经济体扩大贸易往来创造了良好的条件。2018年，中国和欧盟双边贸易额达到6822亿美元，欧盟连续15年成为中国最大的贸易伙伴。此外，雅万高铁、中缅原油管道、中俄原油管道等一批项目，也有力助推当地经济发展和中国与相关国家的经贸合作。

未来设施联通对合作各方经济发展的促进作用将会持续提升。与纺织服装、电子信息、金融物流等具体产业领域的合作不同，重大基础设施建设项目对东道国经济发展的作用在短期内主要体现在扩大东道国当期的投资需求，但从中长期看，资本、技术、人才等高端生产要素会在市场力量的作用下向基础设施状况较好、贸易成本较低的地区集聚，从而大幅度扩大合作方参与经济全球化的深度和广度，为各国依托自身独特优势开展高水平产业合作奠定基础。未来，随着汉班托塔港、科伦坡港口城、雅万高铁等在建的高水平基础设施建设项目投入运营，合作方集聚全球资本、技术和人才的能力将逐步上升，有力助推产业升级和经济发展。

设施联通效益如何进一步提升？

一是随着“一带一路”倡议进入“工笔画”阶段，应将基础设施互联互通和产业园区建设、产业投资更好地融合发展，并从人才战略的高度做好当地员工的培训工作，加速提升合作方的劳动生产率，有效帮助合作方经济长期可持续发展。

二是积极探索新型融资模式，有效解决设施联通项目的融资困难问题。如可以和欧盟等发达经济体共同构建一个包括主权财富基金、国际组织和私人资本等多元投资者的多边融资市场，主要用于新兴市场国家重大基础设施项目投资；也可借鉴成立类似日本综合商社的金融资本和产业资本融合体，实现投融资一体化；还可充分发挥股权投资基金、地区性开发性金融机构的作用，对一些重点设施联通项目进行组合投资。

三是联合发达经济体，通过共同进行第三方合作战略规划、共同构建项目库、信息库和数据库以及共同开展第三方项目可行性研究等形式，积极开展一批第三方合作示范项目，将发达经济体的先进技术和管理模式优势、中国的基础设施建设能力优势和东道国的要素禀赋优势有机结合，实现三方的互利共赢。（中国宏观经济研究院对外经济研究所研究员 李大伟）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)