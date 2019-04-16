国际高校冰球联赛举行

为“助力冬奥，营造氛围”，由北京市冰球协会主办的2019国际高校冰球联赛15日在北京首钢园冰球馆开赛。来自中国、美国、俄罗斯、韩国、芬兰、捷克、白俄罗斯、哈萨克斯坦等8个国家的8支男子高校冰球队参加此次联赛。

国家高度重视包括冰球在内的冰雪运动发展。今年3月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见》，对青少年这个关键群体进行了专门部署，提出以青少年冰雪赛事和校园冰雪活动为重点发展青少年冰雪运动。北京市冰球协会举办此次活动，就是落实国家的相关部署，通过赛事扩大影响力，推动冰球运动发展，打造北京“冰球名片”。

据了解，国际高校冰球联赛将在此后连年持续举办，聚拢国际冰球青年人才，增进了解，加强交流，巩固友谊。（贺勇）

《 人民日报 》（ 2019年04月16日 15 版）

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