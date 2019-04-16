阿巴斯表示愿与内塔尼亚胡进行无先决条件的会谈

人民网讯 巴勒斯坦政府称，巴勒斯坦总统阿巴斯愿与以色列总理内塔尼亚胡在莫斯科进行无先决条件的会谈。

巴勒斯坦外长马勒基15日在接受俄罗斯卫星通讯社记者采访时称，“在俄罗斯的主持下，巴勒斯坦总统阿巴斯准备与以色列总理内塔尼亚胡进行无先决条件的会谈。”他同时强调，“巴勒斯坦绝不接受不能建立独立巴勒斯坦国的解决巴以争端的任何建议。”

马勒基还称，“在未来2至3个月内，阿巴斯总统可能要访问俄罗斯，但尚未通过外交渠道讨论访问的具体日期。”

俄罗斯卫星通讯社16日指出，巴以和谈在持续9个月后于2014年4月中断，原因是以色列方面拒绝停建犹太人定居点、不接受以1967年边界为双方谈判基础和不释放第四批被关押的巴勒斯坦人。报道评论说，多年来，俄罗斯一直在积极推动巴以和谈，去年，俄罗斯先后邀请巴勒斯坦总统阿巴斯和以色列总理内塔尼亚胡访问莫斯科，普京总统就中东局势，特别是尽快恢复巴以和谈问题与阿巴斯和内塔尼亚胡进行了会谈。（安国章）

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