马新民大使会见苏丹过渡军事委员会主席布尔汉

马新民大使（右）会见苏丹过渡军事委员会主席布尔汉

人民网喀土穆4月15日电（记者 苏航）4月15日，驻苏丹大使马新民会见苏过渡军事委员会主席布尔汉。

马新民大使祝贺布尔汉出任苏过渡军事委员会主席，并表示，中方高度关注苏丹当前局势发展，希望局势不断走向平稳。中苏两国长期友好，政治互信，经贸互利，人民相亲，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互理解、相互支持，是名符其实的好兄弟、真朋友和战略伙伴，中方愿继续致力于维护和发展中苏友好关系。中方坚持任何国家和国际组织都应尊重苏国家主权和政治独立，不干涉苏丹内政。相信苏方有能力有智慧处理好自己的内部事务，维护苏丹的安全和稳定，希望苏方保护在苏中国公民和机构的安全和利益。

布尔汉高度评价苏中友好关系，感谢中方长期以来给予苏方的宝贵支持和无私帮助，表示苏方珍视苏中战略伙伴关系，苏中之间的友好根植在两国人民心中。希在保持苏中关系平稳过渡的基础上，推动两国关系更上一层楼。苏方将全力保护在苏中国公民和机构的安全和利益。

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