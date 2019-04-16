涉嫌严重欺诈 大众前首席执行官被德国检方起诉

人民网讯 据德国媒体报道，德国不伦瑞克市的检察官4月15日表示，就大众集团“柴油门”排放欺诈丑闻，他们已经对前首席执行官温特科恩和另外4名经理提起诉讼。

德国汽车业"柴油门"丑闻爆发于2015年。大众汽车集团被查实通过软件调整柴油发动机工作状态，从而使氮氧化物排放在尾气检测状态下达标，以掩盖发动机在正常行驶状态下排放大幅超标的真相。丑闻曝光之后，温特科恩卸任。

检察官称，这5人"被指控在单一刑事诉讼中实施多项犯罪，尤其是在一宗特别严重的欺诈案件中存在违反反不正当竞争法的行为"。

温特科恩被指控，在明知大众公司的欺诈行为之后，他仍然作为"担保人"向权威部门保证不出售造假车辆。

被问及这些被告将可能面临什么惩罚？检察官表示，如果罪名成立，被告可能面临六个月至十年的监禁。他们还得返还因为欺诈销售而获得的不当得利。（老任）

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