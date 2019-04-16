世卫组织报告：全球麻疹病例激增 较去年增加近4倍

人民网讯 据美国媒体报道，世界卫生组织(World Health Organization)15日发布的报告称，今年第一季度全球麻疹病例较去年增加了近四倍。

世卫组织援引初步数据称，今年1月至3月全球报告了超过11.2万例麻疹病例。麻疹可能导致儿童死亡或终身残疾，虽然可以预防但是传染性很强。世卫组织呼吁提高麻疹疫苗接种率，

世卫组织说，近几个月来，在“包括美国、以色列、泰国和突尼斯在内的总体疫苗接种率高的国家，麻疹病例激增，因为这种疾病在未接种疫苗的人群中传播迅速。” 世卫组织表示:“虽然这些数据只是暂时的，还不完整，但它表明了一个明显的趋势。许多国家正在大规模爆发麻疹，世界所有地区的病例都在持续增加。” 世卫组织还说，报告的病例往往低于实际病例总数，这意味着记录在案的病例数量有可能无法反映麻疹疫情的实际严重程度。（老任）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)