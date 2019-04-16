俄官员：北约军费是俄国防预算22倍，华盛顿还在要求他们买美武器！

北约成员国2018年的军费共计超过一万亿美元（约合67066亿元人民币），是俄罗斯国防预算的22倍。俄罗斯外交部副部长亚历山大·格鲁什科15日接受俄新社专访时披露了这则消息。

据俄新社4月15日报道，格鲁什科当日在采访中称：“北约成员国的国防开支占全球军费总额的一半以上，其大幅增加军费引人担忧。仅在2018年，北约的防务开支超过一万亿美元（约合67066亿元人民币），是俄罗斯国防预算的22倍！”

“华盛顿在这种情况下还要求盟友继续采购美国武器。每年1000亿美元（约合6706亿元人民币），对美国军工企业来说，这真是笔很不错的注资。有关美国的一切我们都已经或多或少的清楚了，他们庞大的军事预算旨在确保美军在所有环境及作战地区中占据主导地位。”格鲁什科补充道。

据报道，在2018年7月举行的北约峰会上，美国总统特朗普表示，美国的防务开支占国内生产总值、也就是GDP的4.2%，他提议北约国家必须立即达到防务开支占GDP2%的标准，另外，还应尽快提升至占GDP的4%。（任洁）

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