巴黎圣母院发生严重火灾塔尖倒塌 主体结构完好

法新社16日消息，当地时间15日下午6点50分左右，法国巴黎圣母院发生严重火灾，塔尖已倒塌。目前无人员伤亡报告。CNN则引述一名法国官员的话说，塔尖的三分之二已被损毁，一名消防员受伤严重。ABC援引法国消防官员的话说，巴黎圣母院的主体结构和两座标志性的塔楼所幸在大火中保存完好。

从社交媒体上目击者发布的图片和视频可以看出，浓烟从巴黎圣母院冒出。路透社称，此次火灾可能与翻修工程有关。法国内政部门称，有近400名消防员在现场进行灭火作业。

报道称，法国总统马克龙已取消一场重要的政策演讲正前往现场。他在推特上表示：“被火焰吞噬的圣母院，是整个国家的情感。”

美国总统特朗普也对这座历史悠久的大教堂出现的火灾感到遗憾，他在推文中表示：“巴黎巴黎圣母院的严重火灾真是太可怕了，也许可以进行空中洒水灭火。现在必须迅速采取行动!”

德国总理默克尔的发言人Steffen Seibert在推特上说：“巴黎圣母院着火令人痛苦，它是法国和我们欧洲文化的象征。”

另据美国有线电视新闻网(CNN)报道，塞纳河上有数百人在关注着圣母院火灾，他们大都沉默不语。

一名现场目击者告诉CNN，人们站在那里，看着（着火的圣母院）哭泣。“太糟糕了，它是巴黎的象征，我不知道还能说些什么。”该目击者说。

另一位名目击者眼里含着泪水说道：“在巴黎，这是一个具有纪念意义的象征，每个有不同宗教信仰的人都真的对（火灾）感到悲伤。”

巴黎圣母院（法语：Notre-Dame de Paris），正式名称为巴黎圣母主教座堂（Cathédrale Notre-Dame de Paris），是位于法国巴黎西堤岛的天主教教堂，也是天主教巴黎总教区的主教座堂，约建造于1163年到1250年间。后因雨果的著作《巴黎圣母院》而闻名世界。（杨阳）

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