巴黎圣母院大火已被控制 建筑主体得以保留

（巴黎圣母院发生大火 何蒨 摄）
人民网讯 据外媒报道，当地时间15日晚，位于法国首都巴黎市中心的巴黎圣母院发生大火，经过消防员数小时的不懈努力，火势得到有效控制。
教堂的塔尖在火焰和浓烟中倒塌，但这所举世闻名的大教堂的主体得以保留，其中包括教堂标志性建筑——两座方形塔楼。
法国总统马克龙说，“已经避免了最坏的情况”。
他还对消防员的英勇表示赞赏。约400名消防员参与到此次救火中，其中一人受重伤。
火灾的具体原因暂时无法确定。消防部门说，巴黎圣母院正在进行大规模的修缮，大火可能与此有关。但调查人员目前暂时排除大火由“误操作”引发。
马克龙对大火造成的损失深表痛惜，并表示将发起一项国际性的筹款活动重建巴黎圣母院。
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