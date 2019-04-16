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巴黎圣母院大火已被控制 建筑主体得以保留

2019年04月16日07:48  来源：人民网-国际频道
 

（巴黎圣母院发生大火  何蒨 摄）

人民网讯 据外媒报道，当地时间15日晚，位于法国首都巴黎市中心的巴黎圣母院发生大火，经过消防员数小时的不懈努力，火势得到有效控制。

教堂的塔尖在火焰和浓烟中倒塌，但这所举世闻名的大教堂的主体得以保留，其中包括教堂标志性建筑——两座方形塔楼。

法国总统马克龙说，“已经避免了最坏的情况”。

他还对消防员的英勇表示赞赏。约400名消防员参与到此次救火中，其中一人受重伤。

火灾的具体原因暂时无法确定。消防部门说，巴黎圣母院正在进行大规模的修缮，大火可能与此有关。但调查人员目前暂时排除大火由“误操作”引发。

马克龙对大火造成的损失深表痛惜，并表示将发起一项国际性的筹款活动重建巴黎圣母院。

(责编：曹昆、樊海旭)
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