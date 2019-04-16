世卫组织：利比亚战事四月初以来致680多人伤亡

世界卫生组织14日通报，利比亚首都的黎波里附近的战事4月初以来致死121人，561人受伤。

除通报人员伤亡，世卫组织在社交媒体“推特”谴责“针对医护人员、车辆的多次袭击”，同时说将向的黎波里派遣更多医护人员、运送更多医疗物资。

联合国人道主义事务协调厅同一天通报，“3名医护人员死亡”，“5辆救护车遭弹片击中报废”；战事开始以来，超过1.35万人逃离家园，超过900人现在居住在避难所。

利比亚东部军事领导人哈利法·哈夫塔尔麾下的“国民军”4月4日起向民族团结政府所在地的黎波里推进，与支持民族团结政府的武装力量交火。双方互相指认对方袭击平民。

“国民军”13日没有回应国际社会的停火呼吁，说将继续进攻的黎波里，同时准备增兵东部石油港口锡代尔和拉斯拉努夫。民族团结政府方面同一天说，停火唯一前提是“国民军”撤回东部大本营。

穆阿迈尔·卡扎菲政权2011年遭推翻，利比亚随后陷入动荡和分裂，获“国民军”支持的国民代表大会与民族团结政府继而形成东西对峙局面。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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