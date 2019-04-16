尼泊尔一架小型客机在机场撞上直升机致3人死亡

尼泊尔一架小型客机14日在机场起飞时撞上一架停着的直升机，3人死亡、3人受伤。

【原因不明】

当地航空官员拉杰·库马尔·切特里说，当天早晨，一架“双水獭”式飞机在北部卢卡拉机场起飞时滑出跑道，撞上停在机场的一架直升机。

那架“双水獭”飞机属于尼泊尔顶点航空公司，原定飞往首都加德满都，直升机属于尼泊尔默嫩航空公司。两家都是私人航空企业。

警方发言人乌德姆·拉杰·苏贝迪说，多名伤员由一架直升机送往加德满都一家医院。机场管理人员普拉塔普·巴布·蒂瓦里说，两人当场死亡，1人在医院接受救治时死亡。

3名死者中，1人是客机副驾驶，另外两人是在直升机附近地面的安保人员。包括客机机长在内，3人受伤。

路透社报道，客机当时没有搭载乘客，唯一的女空乘没有受伤。

调查人员说，暂不清楚事故原因。

【事故频发】

事发后，机场方面暂停航运服务。因云层和降水相对少，每年四五月是攀登珠穆朗玛峰的旺季。

卢卡拉机场是距离珠峰南坡大本营最近的民用机场，数以千计登山者每年经由这座机场到达珠峰南坡大本营。

这座机场坐落在索鲁孔布县，位于加德满都东北大约125公里，海拔大约2800米，只向直升机和小型飞机开放。由于跑道短、周边地形和气象条件复杂等因素，这一机场是世界最危险的机场之一。

2017年5月，尼泊尔一架货机在卢卡拉机场降落时因恶劣天气坠毁，正副机长死亡、1人受伤。

另外，由于地形复杂、天气恶劣等原因，尼泊尔其他地区也时常发生空难。一架直升机今年2月在尼泊尔东部山区坠毁，民航部长拉宾德拉·阿迪卡里等7人遇难。（安晓萌）（新华社专特稿）

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