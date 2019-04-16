阿桑奇愿配合强奸指控调查 抗争美国对其的引渡

“维基揭秘”网站创始人朱利安·阿桑奇的律师14日说，如果瑞典司法机构重新启动强奸指控调查，阿桑奇愿意配合，同时将继续抗争美方的引渡努力。

阿桑奇的律师珍妮弗·鲁滨逊告诉英国天空新闻频道，阿桑奇“当然乐意回答”瑞典调查人员的问话，“关键问题现在是美国方面的引渡要求”。

“朱利安从来不担心面对英国或瑞典方面的司法审理，”她说，“这件案子一直是关于他担心被送往美国、遭到不公正审理。”

鲁滨逊说，阿桑奇将寻求瑞典方面作出保证，不会把他引渡至美国。

阿桑奇2006年创建“维基揭秘”网站。这家网站2010年曝光大量关联阿富汗战争和伊拉克战争的美国政府秘密文件。同一年，阿桑奇因涉嫌强奸和性侵犯两名女性，受到瑞典检方调查。他当时身处英国，遭英国警方逮捕后否认所有罪名，拒绝前往瑞典接受调查，理由是可能遭引渡至美国，甚至可能遭死刑判决。

英国最高法院2012年裁定，可以引渡阿桑奇至瑞典。阿桑奇同年6月在保释期间进入厄瓜多尔驻英国使馆寻求庇护。

厄瓜多尔政府本月11日撤销对阿桑奇的庇护，英国警方同一天进入厄瓜多尔使馆并逮捕他。

阿桑奇避难期间，瑞典检方先后撤销对他涉嫌性侵和强奸的调查，缘由是超过法律时效和他难以归案。阿桑奇被捕后，一名指认他强奸的女性打算请求瑞典检方重启调查。

阿桑奇被捕同一天，美国检方发表声明，指控阿桑奇与美国陆军前情报分析员切尔西·曼宁2010年“合谋”破解一台美国国防部涉密电脑所储存的密码，后者继而窃取保密资料并传给“维基揭秘”。

厄瓜多尔总统莱宁·莫雷诺先前说，英国政府已经“书面确认”，不会把阿桑奇引渡至“他可能受到折磨或面临死刑的任何国家”。

以最大在野党工党籍议员为主的英国议会70多名议员12日发表公开信，呼吁内政大臣赛义德·贾维德优先考虑把阿桑奇引渡至瑞典、而非美国。（惠晓霜）（新华社专特稿）

(责编：谭晓祺(实习生)、樊海旭)