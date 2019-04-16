伊朗呼吁欧洲尽快启动特别结算机制 绕过美制裁

伊朗外交部长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫14日抱怨欧洲方面推进与伊朗的特别结算机制速度“太慢”，呼吁欧洲国家尽快启动这一机制。

【抱怨“太慢”】

伊朗伊斯兰共和国通讯社14日报道，扎里夫当天提及欧洲国家创建的贸易往来支持工具，简称INSTEX结算机制。

这一机制旨在保障欧洲国家与伊朗的合法贸易往来，仍需要数月才能开始运行。扎里夫说，为推动落实INSTEX结算机制，伊方需要设立相对应的机制，相关工作上周启动。“现在，欧洲人没有借口再拖延下去。”

法国、德国和英国1月31日发表联合声明，宣布三国已经设立与伊朗贸易的专门机制，核心是INSTEX结算机制。媒体报道，这是欧洲国家采取实际行动继续落实伊核协议的重要举措，用以绕过美国去年5月单方面退出伊核协议以后恢复的对伊朗制裁。

扎里夫敦促道，欧洲国家应“更加努力履行承诺”，“伊朗不会永远等它们”。

伊朗石油部长比詹·纳姆达尔·赞加内14日说，由于美方对伊朗和委内瑞拉的制裁以及利比亚局势紧张，全球石油市场的供需平衡“脆弱”。他警告，如果美方继续对伊方施加压力，将产生严重后果。

【不满“拉黑”】

就伊朗伊斯兰革命卫队遭美国政府列为“恐怖组织”，扎里夫14日回应，美方措施“史无前例”且“危险”，将有严重后果。

伊斯兰革命卫队在1979年伊朗伊斯兰革命以后创建，是伊朗最精锐的武装力量。美国总统唐纳德·特朗普8日宣布把伊斯兰革命卫队列为“恐怖组织”。这是美方首次把一个国家的国家武装力量列为恐怖组织。作为回应，伊朗国家最高安全委员会同一天把美军中央司令部及其驻西亚部队定为“恐怖组织”。

扎里夫说，伊方将美军中央司令部列为“恐怖组织”是“第一项报复措施”；伊朗外交部正在与伊朗议会商议其他报复性措施。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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