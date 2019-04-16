英国“脱欧”拖延久 愁坏地图和旅行指南出版商

英国脱离欧洲联盟的进程久拖不决，愁坏地图和旅行指南出版商。

从最初的3月29日，到4月12日，再到最新的10月31日，“脱欧”日期一拖再拖。“我们彻底懵了，”法国一家出版社的经理亨利·梅多里告诉法新社记者。

英国2016年经由公民投票决定退出欧洲联盟以后，“一些读者说我们的（欧盟）地图包含英国是错误”，出版社因而在出版物中把英国与欧盟其他国家分开，但一些读者发来电子邮件，指出英国正式“脱欧”以前仍是欧盟成员。

梅多里说，为应对“公众压力”，出版社增加说明，解释“脱欧”。

“一年半以来，我们几乎放弃了在这一领域的销售，”梅多里补充说，欧盟方面没有提供任何指导。

梅多里展示仓库中数十份关于“欧盟27国”的小册子，即英国“脱欧”后欧盟成员国数目。“我们手头有至少10种书含有欧盟地图，”他说，“事情有点复杂。我们已经停止印刷，一旦‘脱欧’尘埃落定，我们将开始印刷。”

英国牛津大学出版社一名发言人说：“我们关注着形势，在事情进一步明朗以前不作重大修改。一些情形下，如果地图只会让人困惑，我们就删掉。”（惠晓霜）【新华社微特稿】

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