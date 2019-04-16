不受欢迎？以色列“出于安全考虑”放弃赴巴林参会

以色列一个高级代表团原定本周赴巴林参加国际会议，14日放弃出访计划，据会议组织方说是“出于安全考虑”。

观察人士注意到，以色列与海湾逊尼派君主国近来外交互动频繁，似乎意图联手对付什叶派国家伊朗。然而，巴林等国不少人提出质疑，反对与以色列结盟，甚至爆发示威。

【放弃赴会】

位于美国的“全球企业家网络”牵头组织一场国际会议，本月15日至18日在巴林举行。以色列方面打算派遣大约30名政府官员和企业高级主管赴会。

最近几天，巴林不少人反对以色列代表团到访，爆发多轮小规模示威。巴林议会上周发表声明，不欢迎“以色列（代表团）出现在巴林领土上”。

阿拉伯国家中，现在只有埃及、约旦两国与以色列有正式外交关系，而巴林、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国等海湾国家没有与以色列建交。

全球企业家网络会长乔纳森·奥特曼斯14日在一份声明中说：“尽管我们告诉以色列代表团，欢迎他们参加这次会议，但他们今天上午决定放弃参加。他们出于安全考虑，不希望对其他180个参会的国家和地区构成干扰。”

以色列多名官员当天证实，出访巴林的行程已经取消。

知情人士告诉路透社记者，巴林方面拒绝给予以色列代表团3名成员入境签证，其余成员“决定不去巴林”。

面对媒体记者询问，巴林政府含糊其辞地解释，最初是全球企业家网络、而非巴林政府向以色列代表团发送邀请函，巴林方面只负责“向与会代表提供安全友好的氛围”。

【时机微妙】

一些政治分析师认为，以色列近年与海湾多国增加互动，显然有意联手逊尼派主导的海湾各国对抗什叶派国家伊朗。

2018年10月，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡对阿曼作22年来首次正式访问；同月，以色列文化和体育部长米丽·雷格夫到访阿联酋最大的阿布扎比大清真寺，由中东国家媒体描述为“史无前例”。

谈及本次放弃出访巴林计划，以色列经济和工业部长埃利·科亨的发言人14日告诉媒体，科亨出于“政治原因”做出决定。

按照以色列代理外交部长以色列·卡茨的说法，科亨放弃出访巴林并非出于安全因素，而是因为“正忙着处置以色列国内政治事务”。

内塔尼亚胡领导的利库德集团上周赢得议会选举，成为议会第一大党。选举结果预期17日正式递交总统，总统随后将依据与议会各党派协商的结果，授权议会第一大党的领导人组建新一届政府。（杨舒怡）（新华社专特稿）

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