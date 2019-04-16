波音737 MAX系列客机暂难复飞　美航继续取消航班

美国航空公司14日宣布，由于旗下波音737 MAX系列客机继续停飞，这家世界最大航空运营商每天取消115趟航班的举措将至少持续到8月19日。

美国航空董事会主席兼首席执行官道格·帕克在一份声明中说：“这115趟航班大约占美航今夏单日执飞航班总数的1.5%。”根据美航与联邦航空局、波音公司正在推进的工作，他对737 MAX系列客机8月19日以前获得复飞许可“非常有信心”。

美联社报道，美航是打算今年夏天停飞737 MAX系列客机的美国第二家主要航空运营商。旗下波音客机数量最多的西南航空公司上周宣布，这一机型将停飞至8月5日。

埃塞俄比亚航空公司一架737 MAX 8客机3月10日起飞大约6分钟后坠毁，157人遇难；印度尼西亚狮子航空公司一架同型号客机去年10月29日起飞10多分钟后坠毁，189名乘客和机组人员遇难。多方调查显示，客机自动防失速的机动特性增强系统(MCAS)失误启动，可能导致这两起空难。

包括美国在内，多个国家和地区停飞或禁飞737 MAX系列客机。波音公司原本期望4月底以前完成对MCAS的修正，向客户提供软件“补丁”，后续和联邦航空局声明，需要更长时间，迫使不少空运商延长停飞时间。

美航原打算6月初结束停飞。按照帕克的说法，出于为出行高峰季“更可靠地”规划飞行的需要，美航决定停飞时间贯穿整个夏季。

美航现有24架737 MAX系列客机，按官网解释，不会取消先前安排由相关型号客机执飞的所有航班，其中一些将改由其他型号的客机执飞。

不少乘客14日在社交媒体抱怨美航取消航班影响出行。（陈丹）【新华社微特稿】

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