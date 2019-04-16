极端主义组织“伊斯兰国”索马里分支二号头目毙命

索马里安全官员14日证实，极端主义组织“伊斯兰国”索马里分支的二号头目当天死于空袭，但没有说是谁发动的空袭。

索马里邦特兰省官员说，在当天下午的空袭中，“伊斯兰国”索马里分支二号头目阿卜迪-哈基姆·杜库卜乘坐的汽车在甘达拉山区一座村庄被击中，他与另一名武装人员当场死亡。

目击者告诉路透社记者，数枚导弹击中村庄外一辆“铃木”牌四轮驱动越野车，“爆炸声震耳欲聋”；空中当时有直升机盘旋。

联合国资料显示，杜库卜是索马里极端组织“青年党”前身的创始人之一，后投靠“伊斯兰国”；“伊斯兰国”据信在索马里有150至200名武装人员。

索马里方面没有证实14日空袭是否由美军发动。数百名美军人员驻扎在这一非洲东部国家，与索马里政府军和非洲联盟驻索马里特派团部队联手打击“青年党”。

国际组织多次批评美军空袭和无人驾驶飞机攻击在索马里致平民死伤。驻索马里美军4月5日说，两名平民在一次空袭中丧生。按照法新社的说法，那是美军首次承认在索马里军事行动造成非作战人员死亡。（王宏彬）【新华社微特稿】

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