“脱欧”导致英国营商环境长期恶化　英企囤积现金

德勤会计师事务所15日发布的调查结果显示，因对英国退出欧洲联盟的长期经济影响日渐悲观，越来越多总部位于英国的大型企业正优先使用现金流转。

路透社报道，大约81%参与调查的企业首席财务官预期“脱欧”导致英国营商环境长期恶化。这一比例为2016年英国全体公民投票后开始这项季度调查以来最高。去年末的调查中，这一比例为78%。

超过半数企业把增加现金流视作优先任务，这一比例为9年来最高。

大约89家企业参与最近这次调查，包括15家英国富时100指数成分股企业和33家富时250指数成分股企业，还有一些小规模企业和其他国家企业在英国的子公司。

报道说，调查起止日期是今年3月26日至4月7日。这一时期恰逢英国确认不会在3月29日“无协议脱欧”，而首相特雷莎·梅争取“脱欧”再度弹性延期。

德勤西北欧区首席执行官戴维·斯普劳尔说：“大型企业明显寻求自我保护，以提高现金水平和（采用）‘防弹’财务报表方式对抗风险。”

英政府上月数据显示，英国商业投资自去年起每季度递减，下降周期为金融危机以来最长。英国中央银行行长马克·卡尼上周在出席国际货币基金组织与世界银行春季会议期间说，无序“脱欧”是全球经济面临的三大风险之一。

多数大型企业现在预期英国央行今后一年维持现有利率水平不变。德勤调查显示，预期英国央行今后12个月内加息至少一次的首席财务官比例从上次调查的58%跌至40%。（海洋）【新华社微特稿】

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